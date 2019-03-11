Старообрядцы: Открытие «Русского летописца» сложно переоценить

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Представитель Старообрядческой Церкви рассказал НСН, что россиянам предстоит познакомиться с оцифрованной древнейшей летописью, которую назвали первоисточником «Повести временных лет».

Российские старообрядцы нашли в архивах труд «Русский летописец», который, по их мнению, был написан раньше «Повести временных лет» и стал для нее первоисточником. До сих пор «Повесть» считалась самым древним повествованием о русской истории, сообщает портал «Русская вера». По мнению староверов, «Летописец» - ценнейший источник, последовательно описывающий забытую сегодня версию древней истории Отечества. Старообрядцы отмечают, что теперь можно смело утверждать, что «Повесть временных лет» была составлена не в XV, а в XVII веке путем целенаправленного редактирования «Летописца».



Кандидат философских наук, руководитель Информационно-издательского отдела Русской Православной Старообрядческой Церкви Роман Аторин заявил в эфире НСН, что такая находка бесценна.

«Насколько историчен и оригинален недавно оцифрованный «Русский летописец», как и вопрос «откуда есть пошла русская земля», необходимо адресовать историкам, филологам, работникам архивов и археологам. Однако культурную и мировоззренческую значимость этого шедевра русской литературы и отечественной мысли трудно переоценить», - считает представитель старообрядцев.

Оцифровка «Летописи», которая уже завершена, позволит познакомиться с нею всем желающим.

«В наш информационный век оцифровка данного произведения позволит обеспечить его доступ более широкой публике, а у современного читателя появилась прекрасная возможность ознакомиться с реликвией в оригинале, проникнуться её духом и временем. Изучение «Русского летописца», как и всей древнерусской литературы, поможет нам и нашим будущим поколениям тоньше почувствовать красоту и силу родного языка, любить его и славить. Если будет жить язык – будет жить и цивилизация. Тогда уйдёт в прошлое тенденция замены русскоязычных слов и фраз иностранными там, где это вовсе не нужно. Церковнославянский язык сакральный по своей природе и богодухновенный. Он является письменным выразителем нашей веры, книжным олицетворением русского христианства», - напомнил Роман Аторин.

В «Русском летописце» описываются события русской истории до завоевания Киева князем Олегом. Именно этот период минимально освещается в «Повести временных лет», которые породили в этом историческом памятнике противоречия и неувязки.