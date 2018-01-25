Скляр: Своими песнями Высоцкий воодушевляет людей до сих пор!

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В эфире НСН музыкант назвал Владимира Высоцкого одним из самых важных людей прошлого столетия.

В четверг, 25 января, исполняется 80 лет со дня рождения советского поэта, автора-исполнителя песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого.



Музыкант Александр Ф. Скляр в эфире НСН назвал Высоцкого национальным героем и одним из самых важных людей в истории XX века (слушать аудио).

«Сегодня не просто день рождения Владимира Семеновича – сегодня юбилей - 80 лет. Хотя, конечно, трудно себе представить, что мы уже столько лет живем без Высоцкого. Он ушел на 43-ем году жизни. Сегодня вся страна, многочисленные поклонники празднуют его юбилей. Я считаю, что это один из самых важных людей, которые появились во второй половине XX века в России. Он мощно зазвучал и продолжает звучать в своих песнях, своим образом продолжает воодушевлять людей до их пор. Высоцкий без сомнения является национальным героем в сердцах миллионов людей. Через него мы чувствуем дыхание России, которую он во многом воплотил в своих песнях. Многие его песни для сих пор поются, и это, пожалуй, самый главный ответ на вопрос о его значимости», - отметил музыкант.

Напомним, в ноябре 2017 года Александра Ф. Скляр выпустил альбом с песнями Владимира Высоцкого.

Накануне, 24 января, президент России Владимир Путин посетил музей Высоцкого на Таганке, а также побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссёром которой выступил сын поэта Никита Высоцкий, отмечает RT.



Опрос ВЦИОМ показал, что около трети россиян считают Высоцкого главным кумиром ХХ века, сообщает Ura.ru.