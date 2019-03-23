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Культура

Шнуров не может добиться развала минкульта РФ

23 Марта 2019 в 18:00
Шнуров не может добиться развала минкульта РФ

Директор Большого Московского государственного цирка заявил НСН, что инициатива Шнурова об упразднении министерства культуры РФ приведет к анархии.

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства, и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит. «Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — заявил Мединский.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, комментируя НСН выступление Сергея Шнурова на слушаниях, посвященных концепции проекта закона «О культуре», согласился с артистом, который заявил, что чиновники пытаются « с помощью сети поймать океан». Однако, указал, что закон о культуре необходим. Без него создать культурную среду очень сложно, сложно доказать, что культура имеет значение не только для эстетического воспитания, но и для развития креативности, - отметил Михаил Швыдкой.

«Закон о культуре – это все-таки сеть, а поле культуры безбрежно», - сказал экс-министр.

Участвовавший в заседании директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал НСН, что не поддержал инициативу рокера по роспуску министерства культуры.

«Я с этим категорически не согласен, если вопрос ставится именно так. Министерство культуры это механизм государства по созданию возможностей для формирования культуры в нашей стране, культурного человека. Анархия, к которой приведет отсутствие государственного органа, до добра, естественно, не доведет», - заявил артист.

Ранее депутат Виталий Милонов в интервью НСН разъяснил, почему Комитет Госдумы по культуре позвал на должность Сергея Шнурова.
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