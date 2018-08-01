Шнейдеров: С некоторыми законами мы уверенно движемся в сторону КНДР

Кинокритик прокомментировал основные положения ещё не подписанного президентом закона «О господдержке кинематографии».

Кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию с новыми правилами кинопоказа. В конце июля законопроект, ужесточающий демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения на фестивалях, был принят парламентом и ожидает подписи президента, пишет «Коммерсант». Это лишит зрителей показов авторского кино, ретроспектив и многих кинособытий, уверены участники рынка.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН выразил уверенность, что российский президент подпишет новый законопроект.

«Я думаю, что у Владимира Путина достаточно дел помимо кино, и его замечательные советники и министр культуры, конечно, объяснят Владимиру Владимировичу, какие блага для кинематографа несет этот закон. Я практически не сомневаюсь, что он будет подписан. Мне кажется, это продолжение давно начатой политики Минкульта. И как бы они ни говорили, что это чисто техническая процедура, это процедура не техническая. Достаточно вспомнить отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму "Приказано забыть" Хусейна Эркенова. Таких примеров несколько, когда под тем или иным предлогом фильмам не дается прокатное удостоверение. Картина "Смерть Сталина" - последний нашумевший случай. Мы с успехом движемся по пути Корейской Народно-Демократической Республики и Китая», - отметил он.

Собеседник НСН считает, что ужесточение закона ставит под угрозу существование значительной части кинематографа.

«Я считаю, что этот закон, принятый Госдумой и одобренный Министерством культуры, служит одной цели – поставить под контроль весь кинематограф и весь кинопрокат, а также все независимое фестивальное движение. Они дают четкое определение фестивалю – это мероприятие, которое длится не более 10 дней, и в котором есть жюри. Автоматически из этого следует, что недели итальянского, французского, немецкого, польского кино, равно как и ретроспективы Кубрика, Феллини, Пазолини по этому закону запрещены. Потому что у фильмов нет прокатного удостоверения и, безусловно, никакого жюри на этих неделях нет. Помимо этого закон ограничивает количество показов каждого фильма до двух показов за время фестиваля. Но позвольте, даже во время ММКФ некоторые фильмы идут по пять раз и если публика рвется, то фильм показывают еще раз. То есть этот закон ограничивает любую независимость и ставит все под контроль», -добавил он.

Согласно новому закону список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Минкульт. Таким образом, под угрозой окажутся ретроспективы, спецпоказы, недели кино, фестивали национального фильма и другие мероприятия без конкурса и жюри.