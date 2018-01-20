Шнейдеров: Перенос премьер ради российских фильмов - идиотизм Мединского

Давид Шнейдеров в эфире НСН раскритиковал перенос премьер зарубежного кино в пользу российских картин.

Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась главе правительства Дмитрию Медведеву на произвол Министерства культуры, которое неожиданно перенесло даты выхода на экраны британского фильма-сказки «Приключения Паддингтона-2» с 18 января на 1 февраля и американской фантастической ленты «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» с 25 января на 1 февраля. Кинопрокатчики посчитали это вмешательством в их хозяйственную деятельность. Позже стало известно, что решение по второму фильму отменено, и он все-таки выйдет 25 января.

В свою очередь режиссер и продюсер Федор Бондарчук и несколько его коллег поддержали позицию Минкульта по переносу премьер зарубежных кинолент. Они также направили открытое письмо Дмитрию Медведеву.

Кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, кого считает правым в этом споре.

«Абсолютно на стороне владельцев кинотеатров. Министерство культуры установило похабную практику управления кинотеатрами и кинопрокатчиками с помощью прокатных удостоверений. До господина Мединского выдача прокатных удостоверений была делом формальным, то есть подавалась заявка – получалось прокатное удостоверение. Любые ограничения диктовались только уголовным кодексом», - заявил он.

По его словам, раньше в прокатных удостоверениях не указывалась дата выхода фильмов, и прокатчик имел возможность самостоятельно решать, когда показывать ту или иную картинку.

«Не стояло, а сейчас стоит. Это то, что я называю похабной практикой, введенной Министерством культуры. Это инструмент управления кинотеатрами. Дистрибьюторам фильмов и кинотеатрам указывают, когда им надо выпускать фильмы в прокат. Я считаю, что это дело только владельцев кинотеатров и дистрибьюторов. И больше ничье. Никого это больше не касается. Это попытка ввести цензуру, ввести ручное управление и инструмент подавления неугодных», - подчеркнул киновед.

Он считает, что перенос зарубежных фильмов нужен ведомству, чтобы поддержать прокат отечественных лент.

«Потому что нужно расчистить дорогу оставшемуся прокату «Движения вверх» и начинающемуся прокату «Скифа». У меня есть ощущение, что ни Михалкову с Верещагиным, ни Сельянову это не нужно. Это не инициатива русских продюсеров, это очередной идиотизм Минкульта», - считает собеседник НСН.

Эти же объясняется и выступление Бондарчука сотоварищи в защиту Минкульта и его главы Владимира Мединского.

«Он абсолютно удобен Бондарчуку и абсолютно неудобен, скажем, Звягинцеву, Манскому и прочим. Поэтому они отстаивают своего человека, который на их стороне, который всецело помогает прокату их фильмов. Но я все же думаю, что Никите Сергеевичу Михалкову и Сергею Сельянову это не нужно. Но если они попросили Мединского, чтобы расчистить дорогу их фильмам, то это отвратительно и мерзко», - заключил Шнейдеров.

Отметим, в СМИ появилась информация, что перенос релиза «Приключений Паддингтона-2» на февраль также отменен под давлением прокатчиков. Сказка о говорящем медведе должна выйти 20 января.