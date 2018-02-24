Шнейдеров: Бойл придаст новому Бонду больше интеллектуальности и английскости

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что дуэт режиссера Денни Бойла и актера Дэниэла Крэйга сделает новый фильм бондианы очень интересным.

Режиссер Денни Бойл может снять новый фильм о Джеймсе Бонде. Компании MGM и Eon рассматривают его в качестве основного претендента на кресло создателя 25-й части бондианы. Официального предложения Бойлу еще не поступало, однако в СМИ просочилась информация, что он уже обрисовал продюсерам франчайза — Майклу Уилсону и Барбаре Брокколи, идею следующего «Бонда».

Кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал привлечение к бондиане Денни Бойла «интересным экспериментом».

«Денни Бойл очень профессиональный режиссер. Он очень разносторонний и ему под силу любые жанры. Тем более, под руководством MGM и Eon. Я думаю, что самому Бойлу будет очень интересно поработать над Бондом. Может быть, он придаст ему большей интеллектуальности, еще большей английскости. Мне кажется, что сочетание именно такого англичанина - Денни Бойла - с уже наполовину американцем Дэниэлом Крэйгом (насколько я понимаю, Бонда будет играть именно он), может дать очень любопытный результат», - сказал собеседник агентства.

Шнейдеров напомнил, что многие режиссеры снимали великолепные картины в совершенно нехарактерных для себя жанрах.

«Жан-Пьер Жёне тоже снимал раньше «другое кино», а потом замечательно снял одну из серий «Чужой». Мизгирев снимал авторское кино, а после снял блокбастер «Дуэлянт» - совершенного иной жанр. Гадать, получится ли что-то у Бойла, сейчас абсолютно бесполезно. Он – английский режиссер. «Бонд» - это английская серия. Бондов играют только англичане. Как мне кажется, это будет любопытно», - заключил кинокритик.

К слову, Бойл и Крэйг уже успели поработать вместе на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, которое срежиссировал Денни. Сам режиссер, известный российскому зрителю по фильмам «Миллионер из трущоб» и «На игле», неоднократно признавался, что мечтает снять фильм о Джеймсе Бонде.

Ранее режиссер Кристофер Нолан сообщил, что не будет принимать участие в съемках очередного фильма бондианы. Выход картины запланирован на конец 2019 года.