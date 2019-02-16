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Культура

Чартова дюжина: «Шляпники» готовы и победить, и проиграть

16 Февраля 2019 в 19:32
Чартова дюжина: «Шляпники» готовы и победить, и проиграть

Вокалист группы The Hatters заявил в эфире НСН рассказал, что готов к любому исходу в своей номинации.

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге началось торжественное вручение XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019. На сцену «Ледового Дворца» Санкт-Петербурга с лучшими песнями выйдут «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters, чье выступление начало премию.

Вокалист группы The Hatters Юрий Музыченко в эфире НСН рассказал, что знает, что сказать и в случае победи своей номинации, и в случае проигрыша.

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«Говорят, первый блин комом, а в театре есть правило второго спектакля, который всегда хуже. Надеемся, что это не подходит ни туда и ни сюда. В зависимости от того, победим мы в номинации или нет, моя реакция будет разной. Если мы не победим, вариант такой – «Да пофиг мне на эту Чартову Дюжину»! Если победим – «Это очень хорошая организация и «Наше радио», которая сделала такой прекрасный чарт, и спасибо, продвигайтесь дальше», - заявил он.

Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.

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