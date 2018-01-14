Воскресенье
14 января
USD 56.6
EUR 68.26
Культура

Шестой Большой Русский бал в Риме

14 Января 2018 в 11:29
Шестой Большой Русский бал в Риме

В Риме прошел Большой Русский бал. Мероприятие состоялось в итальянской столице в шестой раз и было посвящено императорскому дому Романовых. Оно стало традиционным событием культурной жизни Рима и собрало любителей исторического танца из Италии, России и других стран. Среди участников - молодежное движение "Юнкер", танцоры из московской танцевальной ассоциации "Русский вальс", балерины Государственного института культуры России. Кроме традиционных для русских аристократических балов XIX века танцев - кадрили, мазурки, вальса, посетители бала также насладились выступлением виолончелиста международного уровня Георгия Гусева. Помимо этого, обладатели лучшего исторического костюмы были отмечены специальными премиями.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.