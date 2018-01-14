Шестой Большой Русский бал в Риме

В Риме прошел Большой Русский бал. Мероприятие состоялось в итальянской столице в шестой раз и было посвящено императорскому дому Романовых. Оно стало традиционным событием культурной жизни Рима и собрало любителей исторического танца из Италии, России и других стран. Среди участников - молодежное движение "Юнкер", танцоры из московской танцевальной ассоциации "Русский вальс", балерины Государственного института культуры России. Кроме традиционных для русских аристократических балов XIX века танцев - кадрили, мазурки, вальса, посетители бала также насладились выступлением виолончелиста международного уровня Георгия Гусева. Помимо этого, обладатели лучшего исторического костюмы были отмечены специальными премиями.