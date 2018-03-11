Сахалин станет театральной столицей Дальнего Востока

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Новый театральный фестиваль-школа «Территория «Сахалин» откроется на острове уже в мае.

В России будет разработана программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Об этом в рамках прошедшего в Южно-Сахалинске фестиваля телефильмов «Утро Родины» сообщил народный артист России Евгений Миронов.

Он отметил, что программа представляет собой «долгоиграющий» проект, некоторые шаги из которого уже реализованы.

«Эта программа «долгоиграющая» и включает ряд позиций. Дальний Восток сегодня очень важен в геополитическом, экономическом и в культурном плане. Президент уже сделал прекрасные шаги, направленные на развитие инфраструктуры, привлечения на остров Русский экономического форума. Есть и первые шаги в культурном плане – филиал Мариинки на Дальнем Востоке, кинофестиваль «Меридиан» и другие. Театральная жизнь в регионе гораздо шире и объемнее, но за последние 20 лет только 2 театра из Хабаровска попадали в программу фестиваля «Золотая маска». Другие фестивали тоже не могут похвастаться наличием в программе спектаклей из театров дальневосточного региона. Как нам показалось, настало время направить усилия на развитие театрального искусства здесь», – заявил Миронов, слова которого передает спецкор НСН.

Так, в рамках этой программы будет проведено обновление репертуара театров. Для этого в регионы будут привлекаться ведущие театральные режиссеры. Запланирована и образовательная программа - набор актерского курса в одном из вузов. Кроме того, на Дальнем Востоке будут проводиться фестивали лучших российских спектаклей-номинантов премии «Золотая маска», Фестиваль театров малых городов России, Фестиваля Дальневосточного региона, а также обменные гастроли и творческие проекты.

«Первым таким проектом станет фестиваль «Территория «Сахалин». Он предложит зрителям Южно-Сахалинска афишу проведения современных постановок, спектаклей-концертов, моноспектаклей, танцевальных представлений. Также будет образовательная программа, которую представят студенты и выпускники мастерской школы-студии МХАТ. Также экспозицию представит Музей современного искусства. Она будет посвящена путешествию А.П. Чехова на остров Сахалин», - пояснил актер.

Миронов не исключил, что к участию в театральных фестивалях на Дальнем Востоке будут привлечены труппы из соседних стран.

«Тихоокеанский регион включает в себя мощных соседей – Япония, Китай, Северная и Южная Кореи. Это регион с мощными культурными традициями и корнями. Нам показалось, что будет отлично проводить здесь фестиваль-форум с привлечением театров из соседних стран. Это станет важнейшим явлением в жизни страны», - подчеркнул Народный артист России.

Идею проведения нового театрального фестиваля на Сахалине поддержал губернатор региона Олег Кожемяко. Он отметил, что остров должны воспринимать не только как территорию, куда можно приехать на заработки. Необходим культурный пласт.

«Сахалин, безусловно, заслуживает того, чтобы здесь проводились фестивали и мероприятия всероссийского масштаба. У нас есть хороший опят проведения кинофестивалей «Край света» и «Утро Родины». Нам это важно и нужно. Важно, чтобы на Сахалин не только приезжали зарабатывать деньги, здесь должен быть культурный пласт, чтобы люди не думали, что все лучшее находится на Западе, то есть в центре России. Чем больше будет таких площадок – тем образованнее и культурнее будет общество. К тому же, не каждый человек может съездить в Москву и посмотреть спектакли, так сказать, от первого лица, познакомиться с артистами. Поэтому мы двумя руками за театральный фестиваль», - заключил Кожемяко.

В Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта прошел первый российские Фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины». В конкурсной программе были заявлены 13 сериалов: «А у нас во дворе», «Анна Каренина», «Бесстыдники», «Демон революции», «Ивановы – Ивановы», «Екатерина. Взлет», «Оптимисты», «Петр Лещенко. Все, что было ...», «Полицейский с рублевки», «Салам, Москва!», «Троцкий», «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Победители фестиваля получили «Фарфоровые лотосы».