Розанова: Всегда преклонялась перед талантом Михаила Державина

Фото: bloknot.ru

В эфире НСН актриса выразила соболезнования в связи со смертью Народного артиста.

Народный артист России Михаил Державин скончался в Москве в среду, 10 января. Известному актеру театра и кино был 81 год. Как стало известно, причиной смерти Державина стала продолжительная болезнь.

В эфире НСН артистка театра и кино, Народная артистка России Ирина Розанова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги – вместе они снимались в киноленте «Примадонна Мэри».

«Уходит большое и великое поколение. Поколение, с которым я выросла и перед которым преклоняюсь. Светлая память Михаилу Михайловичу. Мы вместе работали с Борисом Щербаковым, Михаилом Кокшеновым, Александром Панкратовым-Черным», - отметила она.

Михаил Державин был старейшим и ведущим актером Театра сатиры, где также подтвердили информацию о смерти Народного артиста России, сообщает «Свободная Пресса». Державин сыграл в таких известных фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Ревизор», «Бабник», «Моя морячка», «Старые клячи» и многих других.