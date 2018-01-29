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Культура

Российский пианист стал обладателем премии «Грэмми»

29 Января 2018 в 09:06
Российский пианист стал обладателем премии «Грэмми»

В Нью-Йорке в понедельник, 29 января вручают премию «Грэмми». Некоторые обладатели «золотых граммофонов» уже известны. Так российский пианист Даниил Трифонов победил в номинации «лучшее классическое инструментальное соло» в альбоме Transcendental, в который вошли этюды Ференца Листа. Композитору Рэнди Ньюману присудили «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню «Путин». Канадская исполнительница Алеccия Кара признана лучшим новым артистом. Канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Коэн посмертно удостоен музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рок-исполнение».

Премию «Грэмми» за лучший альбом года завоевал Бруно Марс, пишет Газета.ру. Также он получил премию за лучшую запись года и за лучшую песню года.

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