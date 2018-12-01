Разлогов поспорил с математиками о самых «влиятельных» фильмах

РИА Новости

Кинокритик в эфире НСН оценил составленный математиками рейтинг «влиятельных» фильмов и назвал свои варианты картин.

«Волшебник страны Оз», «Звездные войны» и «Психо» признаны самыми влиятельными фильмами. Рейтинг был составлен итальянскими математиками на основании того, как часто эти фильмы цитировались в других картинах. Кассовые сборы и мнение критиков, при этом, не учитывалось. В списке оказались также картина «Кинг-Конг», «Космическая одиссея» и «Франкенштейн».

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН согласился с выбором математиков лишь отчасти.

«Нужно понять, как именно трактовать «влиятельность» фильмов. Если на эти фильмы ссылаются, их цитируют, это не означает, что все их содержание было влиятельным. Это значит, что они популярны, что они на слуху, что на них обращают внимание и к ним относятся положительно, потому и цитируют», - заявил собеседник агентства.

Кинокритик отметил, что, если говорить о цитировании картин, то нельзя не учесть варианты пародий разного рода. И там могут цитироваться «совершенно другие картины по совершенно другим параметрам».

«В целом список безошибочный, потому что туда включены самые кассовые хиты, находящиеся на виду и поэтому привлекающие всеобщее внимание. Однако на мой взгляд – взгляд кинокритика, - там были бы совершенно другие картины. Кроме, пожалуй, «Звездных войн» и «Психо», - заключил Кирилл Разлогов.

Добавим, что занявшая первую строчку рейтинга «влиятельных фильмов» картина Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз», стала одной из первых полноцветных фильмов в истории кинематографа. Лента 1939 года до сих пор остается самой коммерчески успешной экранизацией одноименного романа Фрэнка Баума.Также математики составили рейтинг самых влиятельных актеров и режиссеров. В тройку лидеров режиссерского цеха попали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. Среди актеров на развитие кино сильнее других повлияли образы Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза.