Разлогов: Новый синтез интернета и кино у Бекмамбетова вышел не очень удачным

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В эфире НСН Кирилл Разлогов рассказал об особенностях триллера, снятого российским режиссером в жарке скрин-лайф.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов на фестивале South by Southwest в Техасе представил продолжение триллера «Убрать из друзей: Даркнет». Фильм снят в жанре скрин лайф: все действия происходят на экране монитора главного героя. Сюжет рассказывает о молодом человеке, который находит в новом компьютере скрытые файлы и погружается в неизведанный мир даркнета.



В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов отметил, что продолжение фильма оказалось менее удачным первой части, которая вышла на экраны в 2015 году. Фильм Левана Габриадзе рассказывал о том, как киберпризрак терроризировал через интернет группу школьников.

«Первая часть была очень убедительной. Последующие опыты были менее удачными. То, что Тимур взял за основу синтез интернета, малого экрана с повествованием - это его собственное открытие, которое не всегда бывает очень удачным», - отметил кинокритик.

Он также напомнил о вышедшей ранее киноленте Бекмамбетова «Взломать блогеров», которая провалилась в прокате. «Картина, которую он сделал с чемпионами среди блогеров, оказалась неудачной. Это метод проб и ошибок, в котором он выигрывает, поскольку это малобюджетное кино. Если речь идет о крупных проектах, то здесь ситуация более сложная», - сказал Разлогов.

При этом кинокритик обратил внимание, что фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова попал в программу «Панорама» 68-го Берлинского кинофестиваля и получил приз зрительских симпатий.

«Убрать из друзей: Даркнет» стал четвертым скрин лайф-проектом компании Bazelevs, придуманном, как утверждается, Тимуром Бекмамбетовым, сообщает ТАСС. Сопродюсером Бекмамбетова в работе над сиквелом стал Джейсон Блум. Режиссером и автором сценария - Стивен Саско, известный по работам над фильмами «Проклятие», «Проклятие 2», «Игра на выживание».