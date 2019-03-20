Разлогов: Ким Ки Дук во главе жюри ММКФ - это сенсация!

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Программный директор Московского международного кинофестиваля рассказал НСН, что председательство Ким Ки Дука придаст ММКФ по-настоящему международный статус.

Председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стал южнокорейский режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета» Ким Ки Дук. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на организаторов смотра.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал, что для организаторов ММКФ важно, чтобы на фестивале была какая-то сенсация, и ей, безусловно, стало присутствие Ким Ки Дука в таком статусе.

«В данном случае согласие Ким Ки Дука было для нас приятной неожиданностью. Оно, безусловно, сенсационно. Он никогда не председательствовал на нашем фестивале. У него когда-то был фильм в конкурсе. А вообще он очень хорошо относится к нам и почти все его фильмы были в российском прокате. У нас в стране Ким Ки Дук самый известный корейский режиссер. В мире у него есть конкуренты, а в России – нет», - отметил собеседник НСН.

Отвечая на вопрос о том, насколько личность председателя жюри влияет на итоги самого фестиваля, Кирилл Разлогов подчеркнул, что тут нет единого сценария развития событий.

«Бывает по-разному. Есть председатели-либералы, которые дают своим коллегам возможность не только высказаться, но и принять решение. Есть председатели формальные, которые достаточно равнодушны к тому, что происходит. Кроме того, есть те, кто всё подминает под себя, принимает единоличное решение, которое потом проталкивает через жюри. Что касается Ким Ки Дука, то я не знаю, как всё будет. Насколько я знаю, он человек не авторитарный. Но не как режиссер – это же часть режиссёрской профессии», - подчеркнул президент Гильдии киноведов и кинокритиков России.

По словам Разлогова, сложностью может стать то, что Ким Ки Дук не говорит на европейских языках. Поэтому всё общение будет происходить при помощи переводчика, что может создать определенные трудности.

«Но, с другой стороны, это придаст работе жюри действительно международный характер, поскольку Ким Ки Дук – фигура действительно международного класса. У нас в своё время председателем был китаец, который тоже не очень владел языками. Поэтому мы с этим справляемся – у нас есть хорошие переводчики», - резюмировал программный директор Московского международного кинофестиваля.

Напомним, в этом году на фестивале покажут ретроспективу французского режиссера Мишеля Девиля. Зрители смогут посмотреть 13 его картин, в том числе фильм «Досье на 51-го», который покажут на пленке. Помимо этого, организаторы ММКФ приготовили еще одну ретроспективу – к 100-летию ВГИКа. В нее включили малоизвестные картины знаменитых операторов.

Предстоящий Московский международный кинофестиваль пройдёт с 18 по 25 апреля и станет 41-м по счету. Как обычно, помимо основной конкурсной программы, кинофестиваль организует конкурсы документального кино и короткого метра, а также показы знаковых зарубежных фильмов.

Напомним, кинолента «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова стала победителем 40-го Московского международного кинофестиваля и обладателем главного приза – статуэтки «Золотого Георгия». В беседе с НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметил, что включить фильм представителя якутского кинематографа в программу ММКФ было не так просто.