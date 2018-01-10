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Культура

Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей

10 Января 2018 в 17:55
Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей

Невосполнимой потерей для российской культуры назвал Владимир Путин смерть Михаила Державина. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста России. Это самая цитируемая новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Державин умер сегодня на 82-ом году жизни после продолжительной болезни. Как отметил глава государства, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Прощание с актером состоится 15 января в Театре сатиры. Похоронят его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца, ведущего актера театра им. Вахтангова Михаила Державина. 

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