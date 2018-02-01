Психологи согласились с детским омбудсменом о вреде стихов про глаз в унитазе

Ирина Таранова рассказала в эфире НСН, к чему может привести чтение современной детской литературы.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова продемонстрировала подборку современной детской литературы, которую «даже взрослым показывать страшно». Детский омбудсмен, выступая на конференции в Российской государственной детской библиотеке, отметила, что родители порой сталкиваются в книгах для детей с тем, о чем даже стыдно говорить, передает РИА Новости. Кузнецова привела в пример стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». «Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — сказала Кузнецова.

Детский психолог, руководитель детского направления Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова в эфире НСН проанализировала текст Игоря Иртеньева и вынесла вердикт — стихотворение может нанести вред детской психике.

«Это стихотворение совсем не детское, в нем отсутствует смысл и некое послание, которое один человек может отправить другому. Мышление и логика в нем приближена к больной фантазии. Даже если нормальный человек об этом задумывается, он никогда не будет писать об этом ни в прозе, ни в стихах. Стихотворение может вызвать интерес у ребенка, потому что в нем есть что-то необычное. Детская психика так устроена, что она тянется к нестандартному, но пользы от этого никакой не будет. А вот вред маленьким детям нанести может. Не совсем здоровая фантазия может порождать не вполне здоровые мысли у детей. Ребенок никогда не задумывался, что глаз можно спустить в унитаз и что будет с ним дальше, и начнет об этом думать. А поскольку психика еще неустойчивая, эти мысли могут породить страхи, тревогу», — сказала специалист по детской психологии.

Сам автор произведения ранее заявлял, что стихотворение писалось вовсе не для детей, однако сам он не был против его публикации в антологиях детских стихов.