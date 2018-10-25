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Культура

Продюсер «Несокрушимого»: Наш фильм – история неизвестного доселе подвига

25 Октября 2018 в 07:30
Продюсер «Несокрушимого»: Наш фильм – история неизвестного доселе подвига

Продюсер новой картины Ольга Погодина посетовала, что мы практически не знаем имен реальных людей, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной.

Сегодня, 25 октября, в прокат выходит драматический военный фильм Константина Максимова «Несокрушимый». В основе картины - реальная история, подвиг танкистов. Ольга Погодина, продюсер фильма, также сыгравшая одну из главных ролей, заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробнее о картине читайте только на НСН.

«Это история неизвестного доселе подвига. Знаете, что меня поражает? При 27 млн погибших во время Великой Отечественной Войны (а это только официальные данные, и, абсолютно очевидно, что, на самом деле, эта цифра превышает 30 млн) сколько имен реальных людей, которые отдали свои жизни, мы знаем? На самом деле, не наберется и 15. Я пересчитывала. Серьезно, я села и пересчитала всех, кого мы знаем. Поэтому, если можно открыть еще хотя бы одно имя, правильно это сделать», - уверена Ольга Погодина.

Добавим, главные роли в картине «Несокрушимый» исполнили Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев и Сергей Горобченко.

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