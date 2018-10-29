Пригожина шокировала гибель композитора Владимира Бородина

ФОТО: Владимир Бородин // Instagtam артиста

Продюсер в эфире НСН рассказал, каким человеком был Бородин.

Композитор Владимир Бородин скончался в понедельник в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соавтора покойного, поэта, продюсера Николая Бирюкова.

По его словам, Бородин ехал с сыном и невесткой в Солнечногорск. На светофоре в их машину на полном ходу въехала фура. Композитор умер в реанимации, не приходя в сознание. Ему было 52 года.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал случившееся трагедией. Он выразил соболезнования родным погибшего, а также признался, что так и не успел поработать с композитором.

«Что я могу сказать, я просто в шоке… Буквально вчера пришло от него сообщение — три новые песни. Мы так ничего и не записали… Просто шок. Мои соболезнования родным и близким, это тяжёлая трагедия, конечно. Очень позитивный, добрый, светлый человек был. Он жил музыкой, творчеством. Я не знал его семью, только с ним общался. Так нам и не довелось с ним посотрудничать.. Мы сотрудничали только во время моей работы с Носковым. Каждый раз такие новости нереальные, это просто ужас. Это жизнь, к сожалению, она всегда конечна. Плохо, когда люди уходят не от старости, а от трагедии. Царствие небесное, светлая память, и выздоровления родным и близким», — сказал Пригожин.

Сын Бородина и невестка остаются в тяжёлом состоянии в больнице. Владимир Бородин известен публике как автор песен «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа», «Ангел-хранитель» и другим произведениям, которые исполняли звёзды отечественной эстрады. Он работал с Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Алексеем Глызиным и другими артистами. Композитор будет похоронен в городе Домодедово.