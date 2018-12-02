Воскресенье
02 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Культура

Пригожин: Не осуждайте Ротару, ее на Украине уже «заклевали»!

2 Декабря 2018 в 14:17
Пригожин: Не осуждайте Ротару, ее на Украине уже «заклевали»!

Продюсер рассказал в эфире НСН, что артистка стала заложницей украинской псевдо-демократии и диктатуры, устроенной командой Порошенко.

Народная артистка СССР София Ротару не приехала на «Песню года». Представитель артистки заявил об отмене выступления за несколько дней до концерта. Он не сообщил причину, но по некоторой информации, Ротару отказалась приезжать в Москву из-за введения на Украине военного положения.

Российские пользователи Интернета восприняли новость о Ротару очень резко. В соцсетях появились заявления, что «Ротару потеряла статус звезды» и «теперь ее концертный график расписывают радикалы».

У продюсера Иосифа Пригожина другая точка зрения. В эфире НСН он заявил, что артистка стала заложницей ситуации и обвинять ее в чем-то несправедливо.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», - заявил собеседник агентства.

Пригожин резко раскритиковал украинские власти, которые

Обидно за артистов. София Ротару – очень порядочный человек, семейный, уважающий традиции. Ее, бедную, уже заклевали! Но она повлиять не может ни на что, потому что оказалась в заложниках у этой псевдо-демократии, абсолютной профанации! Ни один президент Украины такого себе не позволял. Если при Януковиче народ вышел на улицы, чтобы вырзать протест, то сегодня даже выйти не дают – убивают сразу. Порошенко можно сравнить только с Гитлером, он точно также стравил два народа. Поэтому я призываю всех не осуждать Ротару. Я убежден, что она хотела приехать, но выбора не было. Мы имеем дело с варварами. Можно только пожалеть и посочувствовать», - заключил Иосиф Пригожин.

Напомним, Ротату участвовала в «Песне года» с 1973 года. На ее счету 43 церемонии, в том числе в 2014 году, когда началась война в Донбассе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.