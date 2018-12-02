Пригожин: Не осуждайте Ротару, ее на Украине уже «заклевали»!

Продюсер рассказал в эфире НСН, что артистка стала заложницей украинской псевдо-демократии и диктатуры, устроенной командой Порошенко.

Народная артистка СССР София Ротару не приехала на «Песню года». Представитель артистки заявил об отмене выступления за несколько дней до концерта. Он не сообщил причину, но по некоторой информации, Ротару отказалась приезжать в Москву из-за введения на Украине военного положения.

Российские пользователи Интернета восприняли новость о Ротару очень резко. В соцсетях появились заявления, что «Ротару потеряла статус звезды» и «теперь ее концертный график расписывают радикалы».

У продюсера Иосифа Пригожина другая точка зрения. В эфире НСН он заявил, что артистка стала заложницей ситуации и обвинять ее в чем-то несправедливо.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», - заявил собеседник агентства.

Пригожин резко раскритиковал украинские власти, которые

Обидно за артистов. София Ротару – очень порядочный человек, семейный, уважающий традиции. Ее, бедную, уже заклевали! Но она повлиять не может ни на что, потому что оказалась в заложниках у этой псевдо-демократии, абсолютной профанации! Ни один президент Украины такого себе не позволял. Если при Януковиче народ вышел на улицы, чтобы вырзать протест, то сегодня даже выйти не дают – убивают сразу. Порошенко можно сравнить только с Гитлером, он точно также стравил два народа. Поэтому я призываю всех не осуждать Ротару. Я убежден, что она хотела приехать, но выбора не было. Мы имеем дело с варварами. Можно только пожалеть и посочувствовать», - заключил Иосиф Пригожин.

Напомним, Ротату участвовала в «Песне года» с 1973 года. На ее счету 43 церемонии, в том числе в 2014 году, когда началась война в Донбассе.