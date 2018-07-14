Прекрасный подарок. В Сербии началась конкурсная программа фестиваля "Большой"

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Первые участники поднялись на сцену сербского Дрвенграда, чтобы побороться за Золотые матрешки.

Конкурсная программа фестиваля русской музыки "Большой" стартовала в Дрвенграде. С самого утра юные участники конкурса начали распеваться и разыгрываться прямо под открытым небом, передает специальный корреспондентиз Сербии.Первой на сцену в деревне, построенной известным режиссером Эмиром Кустрицей, поднялась 15-летняя Виолетта Сабаева из Омска. Она открыла конкурсную программу романсом Чайковского "Мой садик". В беседе сучастница фестиваля призналась, что выступать первой ей довелось впервые."Я впервые в жизни выступала первым номером. Это очень сложно, потому что здесь большая конкуренция и это очень чувствуется. Здесь очень интересно, получаешь новый опыт. В этом году очень много новых людей. Хотелось бы сюда вернуться и в следующем году", - рассказала юная вокалистка.Оценивать участников фестиваля будут декан Музыкальной академии Восточного Сараево Дражан Косорич, композитор и дирижер, профессор теоретических дисциплин в Музыкальной академии Восточного Сараево Зоран Комадина и известный пианист, Народный артист России Юрий Розум.Торжественная церемония открытия пройдет вечером 14 июля. В ней примут участие артисты балета Национального театра в Белграде, позже на сцену поднимутся известный сербский скрипач Неманья Радулович и ансамбль Double Sens. Как рассказал журналистам музыкант, подобные фестивали всегда являются подарком."Обмен и общение разных культур - это всегда прекрасно и это всегда подарок. Конечно, каждый из нас гордится тем, что мы делаем, но всегда хорошо увидеть, как это происходит у других людей. Искусство - принадлежит всем нам. Делить музыку на какие-то классы не стоит", - убежден Радулович.Напомним, фестиваль "Большой" проходит по инициативе Эмира Кустурицы и компании "Газпром нефть". На конкурс приезжают участники в возрасте от 13 до 25 лет, которые представляют Россию и Сербию. В этом году от РФ в конкурсе принимают участие 27 юных музыкантов из Москвы, Омска, Тюмени, Оренбурга и других городов. Они поборются за Золотую матрешку - главный приз, который будет вручен в двух возрастных категориях (13-17 и 18-25 лет). Фестиваль проходит в деревне Дрвенград, расположенной в горах в Сербии.