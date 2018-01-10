После продолжительной болезни скончался Михаил Державин

Не стало Михаила Державина. Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер на 82-м году после продолжительной болезни, сообщают РИА Новости.

Державин окончил Театральное училище им. Щукина, служил в Ленкоме и в Театре на Малой Бронной, затем в Театре сатиры. Зрителям давно полюбился дуэт Михаила Державина и Александра Ширвиндта. Снимался Державин и в кино, среди самых известных его фильмов «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи», сообщает «Свободная Пресса» .