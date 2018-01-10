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Культура

После продолжительной болезни скончался Михаил Державин

10 Января 2018 в 10:57
После продолжительной болезни скончался Михаил Державин

Не стало Михаила Державина. Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер на 82-м году после продолжительной болезни, сообщают РИА Новости.

Державин окончил Театральное училище им. Щукина, служил в Ленкоме и в Театре на Малой Бронной, затем в Театре сатиры. Зрителям давно полюбился дуэт Михаила Державина и Александра Ширвиндта.  Снимался Державин и в кино, среди самых известных его фильмов  «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи», сообщает «Свободная Пресса».

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