Политолог: В Белоруссии огульная критика Сталина запрещена

Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что белорусские искусствоведы пришли к выводу о том, что в фильме «Смерть Сталина» насмешкам больше подвергаются Хрущёв, Маленков и Берия.

В Белоруссии всё же покажут скандально известный фильм «Смерть Сталина». Как сообщает издание TUT.BY, об этом сообщил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван. Он отметил, что специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не обнаружили в фильме «Смерть Сталина» нарушений белорусского законодательства. Кроме того, он отметил, что направлять ленту на рассмотрение в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) нецелесообразно.

Отметим, прокат фильма в Минске стартует 8 февраля. Изначально планировалось, что картина выйдет на экраны 24 января, однако накануне все сеансы были отменены.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, что белорусские искусствоведы не разглядели в фильме «Смерть Сталина» персональной насмешки над Иосифом Виссарионовичем:

«Сталина в Белоруссии почитают не меньше, чем в России. Это я говорю, конечно, о неофициальном почитании и о тех оценках, которые даёт руководство. Известна фраза Александра Лукашенко о том, что Сталина критиковать запрещено, поскольку "мы при Сталине не жили, и что там происходило, мы не знаем".

На этом основании огульная критика Сталина в Белоруссии запрещена, отметил собеседник НСН.

По словам Александра Зимовского, ранее предполагалось, что после того, как картина «Смерть Сталина» в России приобрела скандальный характер, возможно, последует какая-то реакция в Белоруссии. Поскольку закупка и премьера различных фильмов в России и Белоруссии происходит почти синхронно.

«Однако при изучении материалов, связанных с этим фильмом, белорусские искусствоведы пришли к выводу о том, что в основном насмешкам там подвергается не Сталин, а Хрущёв, Маленков и Берия. Они являются самыми комическими персонажами, и по замыслу авторов фильма должны вызывать у публики гомерический хохот. А упоминание Сталина, поскольку он на тот момент уже умер (что следует, собственно, из названия кинокартины), не превышает 8% от упоминания остальных персонажей. Поэтому вроде бы персональной насмешки над Иосифом Виссарионовичем нет, тем более, посмертной. Тут речь идёт о комическом восприятии постсталинских реалий, как если бы белорусский Минкульт анализировал частушку "В справедливость верю я, - сказал товарищ Берия», - добавил политолог.

Резюмируя, Александр Зимовский отметил, что в случае с картиной «Смерть Сталина» было принято соломоново решение.

«Отказаться нельзя, деньги потрачены. В Белоруссии прокат государственный. Значит, фильм купила государственная контора, либо сеть, аффилированная с кем-то из местных чиновников от культуры. Как-то надо возвращать деньги. Не покажешь – за это могут быть санкции, вплоть до тюрьмы - за нецелевое расходование средств. Решение белорусских экспертов можно расценивать так: и нашим, и вашим за грошик спляшем. Потому что формально они не анализировали политический контекст, а, якобы, не знали, какую ставить возрастную категорию (12+ или 18+)», - заключил собеседник НСН.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой рассказывается о борьбе за власть после смерти советского лидера. В России картина получила прокатное удостоверение, но 23 января Минкульт отозвал его, уведомив об этом прокатчика картины за два дня до премьеры. Несмотря на это в столичном кинотеатре «Пионер» в четверг, 25 января, начался показ комедии. Позже все сеансы были отменены, деньги за билеты возвращены зрителям. Руководство посоветовало им обращаться по всем вопросам в Министерство культуры РФ.