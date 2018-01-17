Подмосковье привлекает туристов оригинальными экскурсиями

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В Подмосковье эксперты туриндустрии одобрили 13 оригинальных экскурсионных маршрутов для туристов. Минкультуры области рассчитывает, что в текущем году турпоток в регионе составит 15 млн человек, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Одобрение также получили перспективные маршруты, отличающиеся оригинальностью замысла, логикой построения, насыщенностью туристическими объектами, удобством сервиса и значимостью для развития территории.

Ранее руководитель Ростуризма сообщил, что количество гостиниц в РФ по сравнению с 2000 годом выросло на 357 процентов, пишет Газета.ру. В ведомстве также призывают развивать в России систему «все включено».