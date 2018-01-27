Петров: Я никогда не отказывался от эротических сцен

Актер Александр Петров заглянул в гости к «Подъемникам». Почему он отказывается от псевдонима, но не отказывается от «обнаженки», читайте только на НСН.

Актер театра и кино Александр Петров стал гостем утреннего шоу «Подъемники». Он рассказал ведущим НАШЕго Радио о новых картинах, сборнике собственных стихов, а также признался, что спокойно относится к эротическим сценам со своим участием.

- Мы в последний раз виделись на «Нашествии», что в твоей жизни интересного произошло за это время?

- Много всего произошло. Ожидаются несколько премьер с моим участием, в том числе фильм «Лед», который выйдет в прокат с 14 февраля. Работа кипит во всех направлениях, чему я несказанно рад.

- Расскажи, про книгу, которую ты принес…

- Она называется «Заново родиться». Она задумана как бонус к спектаклю плюс сборник моих стихов. Там интересные мысли, которые написал я, а также интервью с создателем спектакля. Интересно будет читать тем людям, которые смотрели спектакль, которые только собираются посмотреть, так и тем, кто на него не пойдет.

- Ты такой молодой, а уже написал книгу. Многие этим заканчивают. Как ты так смог?

- Я задавал себе этот вопрос, но ответа на него не нашел. Мне часто говорили друзья, что было бы здорово сделать книгу. Я это не воспринимал всерьез. Но когда начали «взрослые» подходить с вопросом: «А где можно почитать все ваши стихи?» Я понял, что надо делать книгу. Если накопилось такое количество стихов, грех не выпустить сборник.

- Мы много говорили о твоем шоу «Заново родиться». Теперь хотим послушать от тебя, что это за спектакль?

- Это спектакль очень необычного формата, который придуман с чистого листа. В нем и стихи, и импровизация, и поэзия, и кино, и живая музыка. Это постоянное присутствие зрителя рядом с артистом, постоянная работа живой камеры плюс очень много всяких сюрпризов. Это простая и очень понятная история, в которой стихи являются неким инструментом для героя в его достижении цели. Есть возрастные ограничения, если не ошибаюсь, «16+».

- Слушатели спрашивают тебя про концерт «Зверей», на котором ты недавно побывал. Это знаковое событие для тебя?

- Знаковое, потому что это первый концерт в моей сознательной жизни вообще. Когда приехал в Москву, то постоянно учился, потом – снимался, было некогда ходить по концертам. Этот стал первым большим мероприятием такого плана. Поэтому я был в полнейшем восторге, там было много людей, друзей, крутая атмосфера.

- Ты проводишь торжества и свадьбы в качестве ведущего?

- Нет, не провожу. Опыт был до того, как я поступил в ГИТИС. Юбилей проводил, один или два. Мне было лет 18-ть. Я этого абсолютно не стыжусь. И некогда, и не особо получалось. Да и удовольствия от этого не испытываю.

- Слушатели пишут: У Вас слишком простая фамилия для нашей театральной богемы. Не думали взять псевдоним?

- Нет. Мне кажется, что фамилия – прекрасная. Она досталась мне от отца. Ради чего ее менять?

- Артисты часто отмечают, что в каждом городе – своя публика. Какой, Вашими глазами, зритель фестиваля «Нашествие»?

- Опыт «Нашествия» был невероятным. Хочу отметить особенность русского духа: зритель, который остался там, его было много. А вышли мы глубокой ночью, было холодно, шел дождь, все в грязи… Это добавило драматизма, конечно. Так вот, зрители не сдерживали эмоций, кричали, подбадривали. С одной стороны, у меня очень приятные ощущения, с другой – было безумно тяжело и вся команда, которая была на фестивале, это признает.

- Ты общаешься с кем-то из друзей детства?

- Редко очень. Из-за плотного графика не получается.

- Расскажи про фильм «Лед».

- Это очень красивая картина. Мы ее снимали на Байкале. Было очень тяжело. В итоге по картинке получилось очень классно. Там есть место и для пластических вставок, и атмосфера особая. Это надо увидеть. Рассказывать про такое не получается. Это больше, чем просто кино про любовь и просто красивая история. Интересно будет людям всех возрастов. Редко бывает так, когда в кино все складывается.

- Наши фильмы в последнее время бьют рекорды. Ты что-то из нового смотрел?

- «Движение вверх» смотрел. Мне очень понравилось.

- Тебе как актеру играть реально существовавшего человека насколько тяжело?

- Это не имеет никакого значения. Надо абстрагироваться. Есть правда жизни, а есть правда кино. Реальный прототип всегда будет немного другим, не таким, как нужно создателю. Фильм – это в первую очередь художественная история. Один в один – это документальное кино.

- Александр, ты практически в каждом фильме снимаешься обнаженным. Это специально для тебя так пишут сценарий или эти сцены есть до утверждения тебя на роль? Или ты их сам добавляешь?

- Так получается просто. В кино такие сцены необходимы, но я никогда на них не настаивал. И никогда не противился, если это надо, если есть какой-то смысл в сцене.

- Ты дома смотришь по телевизору фильмы со своим участием, если вдруг попадаются?

- Я недавно обнаружил, что у меня дома есть работающий телевизор. Удивился очень! Вообще, как мне кажется, большинство людей уже ушли из телевизора в интернет.

- Тебе знакомые пишут смс про эпизоды с твоим участием?

- Пишут. И мне это приятно, получать какой-то отклик. Ради этого работаем и ради этого снимаем.

- Какая из киношных традиций тебе нравится?

- Их много. К примеру, если падает текст (сценарий), надо сначала сесть на него "пятой точкой", а уже потом поднимать. Это и в кино, и в театре. Я не знаю, откуда это пошло. Семечки на площадке – это плохо. Опытные кинематографисты, если увидят, обязательно попросят убрать.

Добавим, что за плечами 29-летнего актера – десятки проектов. Зрителям он знаком по фильмам «Притяжение» и «Гоголь. Начало», а также телесериалу «Полицейский с Рублевки». В 2018 году фильмография Петров пополнится новыми лентами: в прокат выйдет спортивная мелодрама «Лед» и фильм «Т-34» .