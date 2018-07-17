Отмену «Русского Букера» связали с продюсером «Нелюбви» Звягинцева

Литературный секретарь Игорь Шайтанов рассказал НСН, почему премия осталась без спонсора.

В 2018 году литературная награда «Русский Букер» не будет вручаться из-за отсутствия спонсора, заявили в комитете негосударственной премии. В сообщении на официальном сайте отмечается, что поиск финансовой поддержки возобновится осенью текущего года, и в ноябре-декабре будущее награды должно проясниться. Если же попечителя найти не удастся, правление фонда «Русский Букер» начнет процедуру закрытия премии, предупредили в комитете.

Литературный секретарь премии Игорь Шайтанов рассказал в эфире НСН, почему «Русский Букер» остался без спонсора.

«Мы уже давно извещали общественность о том, что “Русский букер” на этот год не имеет спонсора. Просто все переговоры, которые мы вели, мы начали их вести несколько позже, чем обычно, так как окончательное решение предыдущего спонсора пришло к нам лишь в начале января 2018 года, тогда как начинать поиск надо было двумя-тремя месяцами ранее. Действительно, падение интереса к серьезной литературе наблюдается в российском общественном мнении. Тем не менее, книги читают, писатели появляются. До сих пор у нас не было такого рода трудностей с поиском попечителя премии. Так что я могу только надеяться, что осень будет плодотворной», — рассказал Шайтанов.

По его словам, на содержание премии требуется достаточно серьезная сумма, ведь в конкурсе ежегодно участвует до 100 романов, которые оценивает оплачиваемое жюри. Кроме того, необходимы средства на поддержку фонда, который существует уже почти 20 лет и гарантирует стабильность премии при переходе от одного спонсора к другому, добавил литературовед.

Как сообщалось ранее, спонсором «Русского букера» в 2017 году стал миллиардер Глеб Фетисов. В том же году он выступил продюсером картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь». В январе 2018 года журнал Forbes сообщил, что в оскароносную драму Фетисов вложил 250 миллионов рублей, а в марте появилась информация о его планах инвестировать до 10 миллинов долларов в следующий фильм Звягинцева. Кроме того, Фетисов выступил продюсером режиссерского дебюта Константина Хабенского «Собибор», вышедшего на экраны в мае 2018 года.

Напомним, премия «Русский букер» была основана в 1991 году. Лауреатами премии являются писатели Василий Аксенов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая и другие, сообщает Ura.ru.