Никита Высоцкий: Кого поддержат зрители?

Руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого рассказал НСН о своем волнении перед гала-концертом конкурса «Высоцкий.Фест».

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке. Проведут мероприятие ведущие самого рейтингового в стране утреннего радиошоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. Концерт будет состоять из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. При этом вторую песню участники исполнят вместе со своими звёздными наставниками. В первой части концерта пройдёт голосование среди зрителей и жюри «Высоцкий. Фест».

Председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал НСН, что с интересом ждет финального концерта и голосования зрителей.

«Я знаю всех конкурсантов в силу своего положения, и материал знаю, но тревожно, потому что мне интересно, что именно получится, насколько состоится сегодняшний концерт, как сложатся у ребят разные жанры. В работе жюри практически принимают участие зрители, которых мы пока не знаем. Будет ли это фан-клуб кого-то одного или это будут люди заинтересованные в выборе лучшего. Часть жюри, та публика, которая будет сегодня голосовать, были люди, которые очень хорошо выступали и показали себя на предварительных этапах», - отметил он.

Трех победителей конкурса из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Каждый зритель на входе в зал получит специальный пульт для голосования, с помощью которого сможет оценить понравившихся музыкантов. Похожие пульты получат и члены жюри. Всех конкурсантов будут оценивать по десятибалльной шкале.