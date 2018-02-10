«Ничего предосудительного»: Кушнир – о выборе Ромы Зверя на роль Майка Науменко

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Продюсер и журналист Александр Кушнир в эфире НСН заявил, что выбор исполнителей главных ролей в фильме «Лето» - взвешенное решение Кирилла Серебренникова.

Одну из главных ролей в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь. Об этом сообщил продюсер картины Илья Стюарт, отметив, что для него роль Майка Науменко станет дебютом в большом кинематографе. Также он уточнил, что в роли Виктора Цоя создатели картины увидели корейского актера Тео Ю. Жену Майка Науменко Наталью сыграет актриса Ирина Старшенбаум.

Напомним, сюжет картины «Лето» основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Именно тогда Цой записал свой первый альбом, а Науменко создал группу «Зоопарк».

Журналист, продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир в эфире НСН заявил, что неожиданный для некоторых выбор исполнителей главных ролей в фильме «Лето» - это не спонтанное решение Кирилла Серебренникова, а позиция человека с тонким вкусом.

«Мы говорим про проект Кирилла Серебренникова. Я являюсь поклонником его театральных и киноработ. Видел много его спектаклей, смотрел его фильмы, передачи о кино с его участием и так далее. Это человек с тонким вкусом. Я думаю, что он хорошо подумал, принимая такое решение. Волшебником является человек, который является идеологом проекта. Думаю, что это – не спонтанное решение. Я склонен Серебренникову доверять», - отметил собеседник НСН.

По словам Александра Кушнира, дискуссия, которая развернулась вокруг выбора актёров на главные роли в фильме «Лето», напоминает ему ситуацию с некоторыми его книгами.

«После того, как они выходят, мне начинают звонить и задавать вопросы, например, о том, был ли я на похоронах Сергея Курёхина, летал ли я в Лондон на похороны Ильи Кормильцева и так далее. Я просто хочу ещё раз отметить, что есть проект художника, и он сам выбирает, какими красками ему рисовать. И актёры являются инструментом в руках опытного мастера. Поэтому ничего предосудительного в этом [выборе на роль Майка Науменко Ромы Зверя] я не вижу. Слепая калька: Майка должен сыграть кто-то из его родственников или кто-то из Ленинградского рок-клуба мне не близка. У проекта есть главное действующее лицо. И это – не корейский артист, который играет Цоя, и не Рома Зверь, который играет Майка. Это – Кирилл Серебренников Мы же не спекулируем на том, какой у него статус, что он сидит под домашним арестом и прочее. Он – человек, который создаёт крепкие художественные произведения, поэтому я думаю, что ситуация под контролем», - резюмировал собеседник НСН.

Отметим, Кирилл Серебренников снял практически весь необходимый материал в августе 2017 года. В разгар съёмочного процесса он был задержан на площадке в Санкт-Петербурге. Его обвинили по делу о хищении бюджетных средств, которые Минкультуры выделило на театральный проект «Платформа». Под конвоем он был доставлен в Москву. С августа режиссер находится под домашним арестом. За это время он успел смонтировать картину.

Окончательное производство ленты, которая рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также о событиях, которые происходили летом 1981 года вокруг Легендарного рок-клуба, будет завершено весной. Права на картину приобрела французская компания Chardaes. В ее планах — начать продажу фильма на Берлинском кинофестивале, который стартует 15 февраля.