Найк Борзов: «Верхом на звезде» - старо, лучше – на жене

Найк Борзов рассказал, почему любит «НАШЕСТВИЕ».

Музыкант Найк Борзов, который является постоянным участником фестиваля «Нашествия», рассказал на пресс-конференции НСН, почему взялся на песню Егора Летова «Про дурачка», почему сменил прическу, и каково чувствовать себя женихом на пятом десятке.

- Найк, успели ли Вы почувствовать атмосферу «Нашествия», нравится ли Вам?

-Атмосфера чудесная! Солнечно, тепло и… сухо, в отличие от прошлого года. Ходить удобно! Я вообще очень люблю этот фестиваль и каждый раз с радостью езжу и каждый раз что-то новое. Очень приятный саундтрек для пикника. Я побывал на сцене «Наше 2.0», очень хорошую музыку услышал.

- Что сегодня сыграете для гостей фестиваля?

-Как говаривал Филипп Киркоров: лучшее, любимое и только для вас. Будет небольшой процент нового. Вернее, это будет кавер на песню «Про дурачка» Егора Летова.

- Переведем тему. «Нашествие» ведь не только про музыку, но и про любовь. Говорят, что вы женитесь этим летом?

- Точно говорят, у меня свадьба в августе.

- И как Вам в новом статусе для себя – статусе жениха, да еще уже в достаточно зрелом возрасте?!

- Необычные ощущения! Это вызов самому себе, это выход из зоны комфорта (23 мая Найку Борзову исполнилось 46 лет – прим. НСН).

- Многие очень любят Вашу песню «Верхом на звезде». А этим августом где бы Вы хотели оказаться?

-…(задумался)… Пожалуй, на жене.

-У вас новый имидж, новая прическа. Смена связана с предстоящей свадьбой?

-Всё может быть. Но я не ожидал, что лето такое жаркое. Вчера был у друга, вот он меня и подстриг. Мне нравится.

- Давайте вернемся к музыке, тем более, что вы уже упоминали кавер на песню Егора Летова «про дурачка». Очень атмосферный клип получился, готический…

-Да, я отдал все на откуп режиссеру и продюсеру клипа, это его видение. Мне все нравится. Но я, сказать честно, чуть готики бы убрал. Но уверен, что такой клип - готический, мрачный, построенный на образах из других измерений – снял бы сам Егор Летов. Всё очень близко у меня получилось, хотя и не так, как было бы в 90-ых годах.

-Нашумевший скандал с Гречкой и Монеточкой. Что скажете по поводу хайпа с ним связанным?

-Они – мои фанаты. Как можно говорить что-то плохое? Это нормально, но мне кажется, что больше журналистские истории, чем-то напоминающие то, что было между Beatles и Rolling Stones, Blur и Oasis. Нужны какие-то противостояние. Сейчас на это мода. Мы противостоим миру, миру противостоит нам. Получается прекрасный шоу-бизнес-винегрет?

- А где же «П…фильмы»?

- Порнофильмы? В сети!

- Помимо «Нашествия» и свадьбы, какие еще проекты планируете осуществить этим летом?

- Я работаю над новыми песнями, будут релизы, ждите! Будем жить, как говорилось в одном фильме!