Наши в Берлине: От атмосферного «Довлатова» до технологичного «Профиля»

ФОТО: Кадр из фильма «Довлатов» // godliteratury.ru

Спецкор НСН рассказала о показах российских фильмов Алексея Германа-младшего и Тимура Бекмамбетова на Берлинском кинофестивале.

Берлинский кинофестиваль стартовал в столице Германии 15 февраля. Открыл его анимационный фильм «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона. Также в программе фестиваля были представлены несколько картин российских режиссёров, о которых рассказала специальный корреспондент НСН Марина Латышева.

Выгодное впечатление на западного зрителя произвёл фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов», посвящённый нескольким дням из жизни писателя, заметила кинокритик. По её словам, картина о писательско-артистической среде начала 70-ых годов в Ленинграде оказалась понятна аудитории, несмотря на то, что её герой не так хорошо известен в Европе, как другие его соотечественники. Она отметила, что остроумные реплики, пусть и не всегда довлатовские, но в стиле писателя, удачно разбавляли грустное повествование.

«Действие происходит в начале ноября 1971 года. Ещё молодой писатель, Довлатов подрабатывает журналистом в многотиражной газете, грустно иронизирует над абсурдом действительности не только в общении с друзьями, но и в журналистских заметках, которые не публикуются. Вокруг него такие же непризнанные писатели, поэты и художники — тот же Иосиф Бродский, который уже через год навсегда уедет из страны», — рассказала Латышева.

Картина не претендует на статус биографической, её главная ценность в чётком отражении особой атмосферы той эпохи, отметила спецкор НСН. Особенно удачным, по её мнению, в картине оказался режиссёрский выбор исполнителя главной роли.

«Фильм поймал настроение тех лет, когда закончилась “оттепель”. Для писателей и художников, которых снимает Герман, этот наступивший застой был катастрофой. Очень хорошо вписался в образ сербский актёр Милан Марич, сыгравший главную роль. Для российского зрителя важно и то, что он не медийное лицо. Он хорошо передал тот образ, который сам о себе создавал Сергей Довлатов в своём творчестве — нежного, большого человека, не вписывающегося в окружающее пространство. Фильм и о том, что именно эти люди, именно язык и искусство в условиях несвободы хранят смысл, помогают стране выжить в трудные времена. И в перспективе именно эти люди побеждают. В финальном титре картины отмечено, что Довлатов не дожил до публикации своей прозы на родине, но в 90-е после его смерти его книги издавались миллионными тиражами. Не сказать, что это позитивный финал, но нечто жизнеутверждающее в нём есть», — заключила кинокритик.

Ещё один фильм российского режиссёра, по словам Латышевой, вызвал интерес на Берлинском кинофестивале: картина Тимура Бекмамбетова «Профиль». Это триллер, всё действие которого разворачивается на экране монитора в социальных сетях, повествующий историю журналистского расследования системы вербовки европейских девушек членами группировки ISIS (запрещена в России — НСН). Эта картина, как отметила спецкор НСН, претендует на приз зрительских симпатий в программе «Панорама».

«Главная героиня — молодая британская журналистка. Ей приходит в голову идея облачиться в хиджаб, создать фейковый аккаунт в соцсетях, представившись новообращённой мусульманкой, и расследовать вербовку джихадистами европейских девушек для переправки в Сирию. Её редактор безрассудно соглашается на эту затею. После создания аккаунтов ей удаётся привлечь внимание некого террориста. И они начинают взаимную игру в любовь, в которой не понятно, кто кого пытается обмануть, и действительно ли они играют, или их чувства искренни. Действие полностью разворачивается на экране компьютера, и в кадре порой разыгрывается несколько ситуаций в нескольких окнах. От этого создаётся ощущение невероятной реалистичности. Этот фильм помимо всего прочего основан на реальном опыте, за основу взята история французской журналистки Анны Эрель, которая пыталась провести подобное расследование», — заметила Латышева.

Напомним, победители Берлинского кинофестиваля станут известны 25 февраля. Помимо представленных отечественных кинокартин ожидается, что на Берлинале впервые будет показан фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето». Кинолента Алексея Германа-младшего «Довлатов» пройдёт в российском прокате с 1 по 4 марта, дата выхода картины Бекмамбетова «Профиль» пока остаётся неизвестной.