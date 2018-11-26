Начался финальный концерт конкурса «Высоцкий.Фест» в Москве

Сегодня определятся победители конкурса молодых авторов-исполнителей.

В московском Театре на Таганке начался финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест». Концерт будет состоять из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. При этом вторую песню участники исполнят вместе со своими звёздными наставниками.

Трех победителей конкурса из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Каждый зритель на входе в зал получит специальный пульт для голосования, с помощью которого сможет оценить понравившихся музыкантов. Похожие пульты получат и члены жюри. Всех конкурсантов будут оценивать по десятибалльной шкале. При этом зрители смогут следить за промежуточными результатами голосования на протяжении всего концерта при помощи специальных экранов на сцене.



Также в первой части концерта пройдёт голосование среди зрителей и жюри «Высоцкий. Фест». В состав профессиональных судей войдут 13 членов жюри. Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.

Напомним, конкурс «Высоцкий. Фест» стартовал 25 июня 2018 года. Всего молодые авторы-исполнители со всех регионов страны прислали на суд жюри более 2,5 тысячзаявок. На отборочные концерты, которые прошли в восьми федеральных округах России были приглашены 175 музыкантов. По итогам предварительного отбора по округам жюри выбрало 51 полуфиналиста, которые выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Итоги своей творческой работы молодые музыканты представят 26 ноября в Театре на Таганке.

