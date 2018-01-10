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Культура

На новогодних праздниках подмосковные музеи увеличили посещаемость

10 Января 2018 в 16:31
На новогодних праздниках подмосковные музеи увеличили посещаемость

В дни новогодних каникул музей Московской области посетило в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня» в среду, 10 января.

Как сообщила глава областного Минкультуры Оксана Косарева, в первые дни 2018 года посещаемость музеев составила 68 тысяч человек. В 2017-м праздничные программы в областных музеях оценили 45 тысяч человек.

В областном Минкультуры также отметили, что особой популярностью пользовался МВК «Новый Иерусалим» с программой «Возвращение в Новый год», балетом «Щелкунчик», опереттой «Красотка кабаре», выставкой «Никейское чудо» и экспозицией графических работ Пикассо.

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