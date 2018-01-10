На новогодних праздниках подмосковные музеи увеличили посещаемость

В дни новогодних каникул музей Московской области посетило в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня» в среду, 10 января.



Как сообщила глава областного Минкультуры Оксана Косарева, в первые дни 2018 года посещаемость музеев составила 68 тысяч человек. В 2017-м праздничные программы в областных музеях оценили 45 тысяч человек.

В областном Минкультуры также отметили, что особой популярностью пользовался МВК «Новый Иерусалим» с программой «Возвращение в Новый год», балетом «Щелкунчик», опереттой «Красотка кабаре», выставкой «Никейское чудо» и экспозицией графических работ Пикассо.