На 900 тысяч процентов вырос спрос на альбом Something Else группы The Cranberries. Так мир отреагировал на внезапную смерть солистки ирландской рок-группы Долорес О'Риордан. Семья подтвердила факт, но попросила не расспрашивать о причинах.

Известно, что пару лет назад медики посоветовали Долорес взять паузу в концертах и репетициях, чтобы дать отдых организму. Также у певицы диагностировали биполярное расстройство. Артистке было 46 лет. Она приехала в Англию для записи музыки на студии.