Миронов: Мой Мышкин заставил людей читать «Идиота»

Евгений Миронов получил Фарфоровый лотос за роль в «Идиоте». Награду актеру вручили в рамках первого российского телефестиваля, который проходит на Сахалине.

На фестивале «Утро Родины» вручили первый Фарфоровый лотос. Его получил народный артист России Евгений Миронов за роль князя Мышкина в сериале Владимира Бортко «Идиот». По мнению оргкомитета фестиваля именно этот сериал стал поворотным в истории российских телевизионных фильмов, показав принципиально новый для них формат.

Обращаясь к зрителям со сцены, Миронов отметил, что однотипные дешево сделанные телесериалы развращают российского зрителя. Но сегодня киноиндустрия уже созрела для того, чтобы изменить положение.

«Мы созрели для того, чтобы выпускались качественные сериалы. Это непросто. Зачастую продюсеры выбирают произведение и материал, и стараются дешево это сделать. На самом деле, развращают нашего зрителя. Все каналы показывают сериалы и отличить один от другого невозможно. Но сейчас уже можно сказать, что есть прорыв. Сегодня на фестивале представлены 13 сериалов, которые достойны самой высшей похвалы», - заявил Евгений Миронов.





Актер признался, что работа в «Идиоте» далась ему нелегко, однако результат превзошел все ожидания.

«Достоевский как-то написал своей племяннице: «Я поставил для себя страшно тяжелую задачу – изобразить положительно-прекрасного человека». Задача эта ни у кого почти никогда не получалась, потому что самое положительное лицо в истории человечества – Иисус Христос. Пожалуй, только у Сервантеса получился таким Дон Кихот. И только потому, что он показан со стороны и с юмором. Достоевский очень мучился, когда писал «Идиота». На тот момент у него был кризис. Он уезжал в Баден-Баден, проигрывался до такого состояния, что ему нечего было есть, возвращался и сразу начинал писать. Ему это было необходимо – дойти до дна. После того, как миллионы людей посмотрели эту картину, буквально тут же смели этот роман с полок магазинов. Мне очень удивительно, что таким прекрасным образом я смог повлиять на зрителя, на вас», - признался исполнитель роли князя Мышкина.

Не менее сложной для Миронова была работа над ролью Ленина в сериале «Демон Революции».

«Мне как артисту, было интересно посмотреть на революцию, «как на кухню». Ленина всегда показывали либо уже на броневике, либо его последние дни. И нам захотелось показать его в очень редкий момент. Все наши великие актеры блестяще играли вождя мирового пролетариата, и каждый показал своего Ленина. Мой Ленин – это Ленин, который не под фокусом. Он моет тарелки, он ест, общается с разными людьми. Вот это было интересно – посмотреть на живого человека. Не на монумент, не на памятник, а на живого человека, которому бывает больно, неприятно, прекрасно, который может быть влюблен, может целоваться. И в личной жизни у Ленина тоже был клубок отношений, такой же, как в революции. И это была главная сложность – найти своего Ленина», - рассказал артист.

Помимо этого актеру пришлось значительно менять свою внешность – использовать контактные линзы и выбрить лысину.

«Мне в плане поиска образа очень много дала одна фраза, написанная Солженицыным: «Посмотреть в глаза Ленина было невозможно, точно так же, как посмотреть в кончик шила». Он смотрел насквозь. Чтобы сделать такой острый взгляд, мне надевали карие линзы. А еще я выбрил себе лысину, как у Ленина. И я полгода ходил в кепке», – добавил Миронов.

Отметим, что сериал «Демон Революции» входит в число 13 номинантов телефестиваля «Утро Родины». Также в конкурсной программе представлены «А у нас во дворе», «Анна Каренина», «Бесстыдники», «Ивановы – Ивановы», «Екатерина. Взлет», «Оптимисты», «Петр Лещенко. Все, что было ...», «Полицейский с Рублевки», «Салам, Москва!», «Троцкий», «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Фестиваль проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.