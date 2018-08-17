«Мир потерял великого поэта». Артемьев — о Зиновьеве

Народный артист России, композитор Эдуард Артемьев в эфире НСН поделился своим видением поэтического творчества Николая Зиновьева.

17 августа в возрасте 73 лет умер поэт-песенник Николай Зиновьев. Песни, написанные на его стихотворения, исполнялись звездами советской эстрады. Многие композиции были отмечены высокими наградами на всесоюзных и международных фестивалях и конкурсах.

С Зиновьевым сотрудничали композиторы Раймонд Паулс, Игорь Николаев, песни с его словами пели Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев и многие другие исполнители.

Композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к первой песни Зиновьева под названием "Полёт на дельтаплане", в эфире НСН назвал смерть поэта большой утратой.

«Любая потеря тяжела. Сегодня мы потеряли еще и великого поэта. Песни – лишь часть его большого творчества. Когда мы работали, я писал музыкальные темы, а он мастерски подводил под них тексты. Например, я считаю, что песня о дельтаплане стала популярна только благодаря его стихам:

Но в этот час, когда крыло над ним,

Сближаем мы грядущее с былым,

Когда внизу плывет земля, плывет земля,

Как будто детства дым.

Ну замечательно же! Глубоко написано, и сразу ассоциации возникают. У него есть собрания сочинений, поэмы. Сейчас песенно-поэтическое творчество уходит в забвение, оно с трудом может найти себе дорогу. Мир сильно поменялся, но то, что он сделал, я думаю, надолго еще останется в памяти людей», - добавил композитор.

Прощание с поэтом состоится в воскресенье,19 августа в Центральном доме литераторов, похоронен он будет на Химкинском кладбище.