Марк Рудинштейн: Секрет успеха «Движения вверх» - хорошая реклама

В эфире НСН продюсер объяснил кассовый успех фильма и предрек великое будущее российскому кино.

Грамотная реклама и правдивая история – вот что считает причинами успеха спортивной драмы Антона Мегердичева «Движение вверх» создатель кинофестиваля «Кинотавр» продюсер Марк Рудинштейн. О своем впечатлении от кинокартины он рассказал в эфире НСН.

- Скажите, пожалуйста, не как критик, не как профессионал, а вот как зритель – вы смотрели этот фильм?

- Конечно.



- И какие у вас эмоции? Как вы его оцениваете?



- Хорошие впечатления остались от фильма. Даже гораздо лучше, чем от «Легенда №17». Ничего не могу сказать – удалась картина. Удалась! Хотя, есть какие-то претензии, но, во всяком случае, нет того, что есть в «Легенда №17» - ужасные декорации, убийцы, которые выходят на лед. А это нормальная здоровая картина о том, что случилось в 1972 году.



- Скажите, пожалуйста, почему этот фильм стал успешен? Почему на него так активно пошли, в том числе, и молодые люди? Благодаря рекламе? Благодаря истории? Благодаря актерам?

- Я не думаю, что благодаря истории, потому что историю молодежь не знает. Это было уже. Я думаю, что благодаря рекламе. Очень сильная реклама. Очень хорошая реклама и это создало возможность. Другого я не нахожу, потому что рекламу сделали грамотную и удачную, короче говоря.



- Вы знаете, вот фильм «Викинг», его же тоже активно рекламировали, но было столько совершенно разгромных статей в социальных сетях, что этому фильму немного так репутацию подпортило.

- Здесь не надо даже сравнивать, потому что фильм «Викинг» - это лубок какой-то, а не фильм, поэтому здесь совершенно другая ситуация. Здесь настоящая драматическая история, она правдивая и поэтому она так щемит до слез иногда. Правдивая, с точки зрения того, что было в команде, особенно история Паулаускаса. История, которая говорила, что не все было однозначно, и что человек вернулся не ради Родины, а ради команды, ради ребят с которыми он играл, он вернулся обратно в игру, и все это было очень честно, так сказать, очень правдиво. И этим фильм взял – некоторой правдивостью ситуации.



- Должен ли такой фильм абсолютно с точностью до секунды быть биографичным? Потому что родственники некоторые обижены, говорят – «вот, нас не спросили, а здесь было чуть-чуть не так»

- Да, знаете, родственники всегда недовольны. Я не помню истории, после которой родственники не были бы обижены. Они просто забывают, что это художественный фильм, и что не надо принимать его досконально, точно, и что это должно быть похоже. Помню детально эту историю, я тоже был, так сказать современником. Я лично считаю, что при всем художественном вымысле, который может быть в фильме, он достаточно убедительный с точки зрения произошедшего в нем. Что все было именно так, а не иначе. А то что какой-либо актер мог быть не похож, или какая-то ситуация могла быть неточно выражена в этом фильме - это беда всех автобиографических фильмов, когда родственники считают, что их обманули.



- Да, всегда есть какие-то недовольные люди. Скажите, пожалуйста, а в чем секрет? Почему наши фильмы наконец-то стали зарабатывать деньги? Это хорошая тенденция или удачный один вариант, а потом все может уйти, к сожалению, куда-нибудь вниз?

- Я об этом говорил 25 лет назад. Придет время, мы, во-первых, не только научимся делать кино, но и во-вторых, как я говорил – «своя рубашка ближе к телу» - научимся снимать, перестанем врать. И зритель благодарно на такое кино пойдет. Скоро убедимся в том, что американские блокбастеры уступают нашим. Вся беда в том, что у нас было либо очень плохое кино, либо очень хорошее, не было середины. Вот то, что в американском кино очень сильное – это средние фильмы, которые, так сказать, массово собирают зрителя. У нас же либо талантливое кино, либо заказуха социальная. А сейчас мы научились рассказывать истории. Даже эта картина, которая явно сделана по определенному заказу, чтобы поднять патриотические чувства в людях, снята как хорошо рассказанная история. Это всегда подкупает, когда не учат чему-нибудь, как выполнять пятилетки или семилетки, а просто рассказывает историю о людях.

Напомним, в минувшие выходные «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева собрала в прокате 1 миллиард 690 миллионов рублей и превзошла результаты бывших лидеров проката - «Сталинграда» и «Последнего богатыря».