Лучше памятника Чингисхану. Протодиакон – о статуе Христа во Владивостоке

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН прокомментировал проект по установке огромной статуи Христа во Владивостоке.

На сайте духовно-православного центра Вятского посада появилась информация о планах по возведению статуи Христа высотой 68 метров на вершине Крестовой сопки. Проект подразумевает также строительство рядом храма на 100 прихожан. Отмечается, что статуя будет на 30 метров выше памятника в Рио-де-Жанейро.

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН отметил, что соперничество по высоте возводимых памятников было всегда, статуя Христа во Владивостоке в данном случае не исключение.

«Соперничество уже давно идет, статуя в Рио-де-Жанейро появилась не первая, после ее установки эта гонка продолжалась, так что это не есть наша национальная особенность. Я полагаю, что в этом есть тонкий расчет, это больше для приплывающих кораблей», - отметил Кураев.

По мнению протодиакона, лучше ставить памятники Христу, чем Чингисхану. «Для христианства это лучше, дурного в этом не вижу», - пояснил Кураев.

Спустя некоторое время публикация на сайте Вятского посада была удалена. Во Владивостокской епархии и городской администрации заявили, что подобный проект даже не обсуждался.