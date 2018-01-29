Литературовед: Украинский писатель путает плагиат и заимствования

Эксперт объяснил Юрию Винничуку, почему произведения Пушкина и Булгакова — не плагиат.

Украинский писатель Юрий Винничук обвинил Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате. В своем блоге на портале «Збруч» он написал, что уверен во вторичности романа «Мастер и Маргарита», в котором образы и сюжетные ходы Булгаков позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита». Начитанный француз, по мнению Винничука, должен припомнить также роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо». Культурный американец при знакомстве с Булгаковым подумает о «Таинственном незнакомце» Марка Твена, немец — об «Ангеле западного окна» Густава Майринка. По мнению украинского писателя, Пушкина французы считают «обычным эпигоном французской поэзии».

Украинский писатель путает плагиат и заимствования, заявил в эфире НСН литературовед и радиоведущий Николай Александров. Одно от другого отличает степень оригинальности литературного произведения.

«Заимствования мотивов в литературе — вещь обыкновенная. Литературная традиция предполагает переделку тех произведений, которые уже существовали. Существуют классические бродячие сюжеты, множество версий одних и тех же сюжетов. Литература просто не может обойтись без оглядки на предшественников и без использования тех сюжетов, которые уже существовали. Причем не просто типологических сюжетов, но сюжетов как таковых. Например, обращение к античным или библейским сюжетам влечет за собой целый ряд совпадений. Но когда мы говорим о плагиате, то это не игра с мотивом. Автор при этом не пишет оригинальное произведение, а чуть переделывает то, которое ему предшествовало. Как правило, плагиат разделен небольшой временной дистанцией и довольно сложно доказать, что автор имел перед глазами именно это произведение. Плагиат подразумевает некоторое мошенничество. Ни в случае Булгакова, ни в случае Пушкина такого не было. Они создали оригинальные произведения», — пояснил специалист.

Наличие в литературном произведении аллюзий, прямых цитат и прочих отсылок к другим произведениям говорит о вовлеченности автора в мировую культуру. В литературоведении есть целое направление, исследующее такие аспекты творчества.

«Отсылки, аллюзии, пересечения, переклички, просто прямые цитаты характерны не только для русской литературы, но и английской, французской и всех других. Подобного рода вопросы о заимствовании возникают постоянно. Мы постоянно слышим обвинения одних писателей в адрес других о том, что у них было что-то украдено. Иногда обвинения выглядят совершенно фантастически. Здесь нужно говорить о степени оригинальности. Есть понятие интертекст, которое давно вошло в нашу культуру. Это направление литературоведения, которое рассматривает произведение того или иного писателя в контексте других произведений. Это говорит о вовлеченности писателя в мировую культуру. В случае Пушкина — вне сомнений он вовлечен в западную культурную традицию не меньше, чем в российскую», — отметил Александров.

Оценка произведения искусства зависит от того, с какой точки зрения на него посмотреть.

«На эту проблему можно смотреть с точки зрения юридической и рассматривать нарушение авторских прав либо с точки зрения литературной традиции и тогда вопрос окажется гораздо более сложным», — добавил литературовед.

Ранее семья американского сценариста и писателя Пола Зиндела, обладателя Пулитцеровской премии, обвинила в плагиате создателей фильма «Форма воды». Они заподозрили режиссёра Гильермо дель Торо в копировании пьесы «Позволь мне услышать твой шёпот» 1969 года.