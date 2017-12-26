Лингвист: «Реновация» и «хайп» продлят жизнь русскому языку

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Елена Кара-Мурза объяснила в эфире НСН попадание в список слов года «реновации» и «хайпа».

Выбраны главные слова года в России. Первое место в выборке экспертного совета при Центре творческого развития русского языка заняло слово «реновация», на второй позиции оказался «биткоин», а замыкает тройку лидеров «хайп». Полный список слов приводится на сайте «Год литературы 2017».

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в эфире НСН пояснила, почему именно эти лексические единицы запомнились в уходящем году больше всего.

«Понятно, что именно актуальность этих явлений заставляет экспертов выбрать эти слова. Причём экспертами в данном случае становятся наблюдатели за тем, как с этими словами справляется массовая русскоговорящего населения. Что касается слова “реновация”, то оно связано не только с тем, что надо обновлять жилой фонд в Москве, но и с политическими процессами. Это слово возникло на фоне некого скандального обсуждения проблемы. И то, что используется иностранное слово, является неким камуфляжем. Оно символизирует, что то, что будет происходить, является обоснованной, формально ориентированной процедурой. Поэтому слово “реновация”, на мой взгляд, имеет манипулятивный характер», — заметила собеседница НСН.

Слово «хайп», по мнению лингвиста, вряд ли надолго войдёт в лексикон русскоговорящего населения, однако в этом есть позитивная тенденция. Именно живая ротация средств выразительности говорит о языковой игре, которая поддерживает жизнеспособность языка.

«Слово “хайп” — очередное заимствование, относящееся к жаргонной лексике, в частности молодёжной, что характерно, потому что это регулярное обновление выразительных средств. У нас уже были слова подобного рода, которые говорят о каком-то ярком событии, вокруг которого происходит обсуждение. Ближайший синоним — “ажиотаж”, опять-таки заимствование. Слова вроде “хайпа” — это слова-однодневки. Но в это понятие не стоит вкладывать негативное отношение. Да, это явление одного дня, но оно говорит о том, что люди в своём общении хотят быть выразительными, хотят донести свою мысль до собеседника максимально остро. Это просто языковая игра, важнейшая закономерность использования человеком своего языка. Это очень позитивный момент», — заключила Кара-Мурза.

Конкурс «Слово года», по мнению эксперта, выполняет важную для развития языка работу, распространяя интерес к анализу речи, к её обсуждению. Добавим, что помимо слов года эксперты выделили протологизмы или авторские неологизмы. Первое и второе место разделили слова «домогант» и «гоп-политика». Третья позиция досталась прилагательному «зломенитый».