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Культура

Легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр получил рыцарское звание

30 Декабря 2017 в 14:58
Легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр получил рыцарское звание

Легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр и один из основателей группы Bee Gees Барри Гибб получили рыцарские звания. Об этом сообщает Fox News, отмечая, что в почётном списке перечислены фамилии более тысячи подданных Великобритании, которые удостоены наград за различного рода достижения и службу государству. 

Он составляется правительством и подтверждается лично королевой Елизаветой Второй. В списке отмечают людей с признанными достижениями в политике, науке, журналистике, искусстве и спорте. 

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