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Культура

Клавишник «Animal ДжаZ»: Я за любую движуху

26 Ноября 2018 в 21:10
Клавишник «Animal ДжаZ»: Я за любую движуху

В московском Театре на Таганке проходит Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».

Трех победителей конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.

Клавишник группы «Animal ДжаZ» Александр Заранкин, кто является наставником участника из Магнитогорска Константина Игнатова, верит в победу своего подопечного в престижном музыкальном всероссийском конкурсе.

Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Константин Игнатов рассказал, где искать счастье

«Все достаточно активно, и много достаточно вдохновенных лиц, и люди спрашивают, когда будет следующий этап, поэтому я за любую движуху в этом отношении, мне кажется, перспективы есть», - отметил он.

Жюри назовёт трех победителей конкурса, которые получат ротацию на «НАШЕм Радио», ценные призы и другие возможности для продвижения. Кроме того, будет вручен приз зрительских симпатий фестиваля «Нашествие-2018» и награда от социальной сети «ВКонтакте», которую получит победитель зрительского голосования в соцсети.

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