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Культура

Кириенко пожелал участникам конкурса «Высоцкий.Фест» народной любви

26 Ноября 2018 в 20:39
Кириенко пожелал участникам конкурса «Высоцкий.Фест» народной любви

Заместитель главы администрации президента РФ приветствовал конкурсантов и напомнил об отсутствии барьеров и рамок в творчестве Владимира Высоцкого.

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» проходит сегодня в московском Театре на Таганке. Концерт состоит из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выступают финалисты конкурса, каждый из них исполняет по две своих лучших песни. Вторую песню участники исполняют вместе со своими звёздными наставниками.

Открыл финальный концерт заместитель главы администрации президента РФ Сергей Киренко. Он рассказал о народной любви Высоцкого и отметил тонкую связь конкурса с творчеством артиста.

«В этом году мы празднуем 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого, этот конкурс очень подходит к этому юбилею. Во-первых, потому что это не конкурс песни, это конкурс поэтов, в нем нет никаких ограничений. По-моему, это про Высоцкого, невозможно соотнести какие-то барьеры, рамки, ограничения, все его творчество – это преодоление любых ограничений. Во-вторых, это очень точно подходит к юбилею Высоцкого, потому что голосует и зрительный зал, голосуют все, кто смотрит онлайн-трансляции, их голос значит не меньше, чем голос жюри. И это тоже про Высоцкого, потому что его величие заключалось не в официальном признании, а в том, что его песни звучали из каждого окна. Я хочу пожелать всем успехов, может быть, пройдет время, и песни тех, кто будет сегодня выступать, тоже будут звучать из разных окон», - предположил Кириенко.

Трех победителей конкурса из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.

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