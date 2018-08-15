Кинопрокатчики пообещали сделать ставку на «дворовые кинотеатры»

Олег Березин в эфире НСН прокомментировал увеличение числа закрывающихся кинотеатров в России.

С начала 2018 года в России впервые за несколько лет наблюдается негативная тенденция – в январе - июле количество закрытых кинозалов превысило количество открытых, а сборы снизились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, посещаемость также упала на 8,6%. Это следует из отчета, подготовленного «Невафильм Resarch». Результаты кинопроката за первые два летних месяца стали худшими с 2014 года: сборы за этот период упали на 15,9% до 7,4 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Генеральный директор кинокомпании «Невафильм» Олег Березин рассказал НСН, что на эту статистику повлияло отсутствие сильных фильмов в прокате и недавняя трагедия в Кемерово.

«В кинобизнесе, как и в любом деле, случаются падения. Спад связан со многими факторами. Это, конечно, трагедия в Кемерово с последовавшими проверками МЧС торговых центров, это и непосредственно эмоции зрителей, которые остерегаются после больших трагедий ходить в публичные места. Чемпионат Мира по футболу тоже отвлек внимание от фильмов. Более того, не всегда получается, чтобы пакет фильмов был интересен для всех зрителей: многие релизы не оправдали ожиданий. Действительно, на сегодняшний день количество открытых кинотеатров за первое полугодие меньше, чем закрытых. Но это нормальная ситуация, рынок все равно развивается, обновляется, появляются новые кинотеатры, а концепции, которые не выдерживают новой нагрузки, уходят», - отметил он.

Собеседник НСН выразил уверенность, что в ближайшие годы рынок снова перейдет в фазу роста. По словам эксперта, киносети вынуждены тестировать новые форматы и способы показа, которые в дальнейшем могут стать драйверами для развития.

«В глобальном смысле количество экранов будет увеличиваться, это связано с изменением концепции кинопросмотра. На мой взгляд, самих залов будет меньше, но экранов в этих залах будет становиться больше. Залы на 40-50 зрителей – тенденция нового времени, и количество таких экранов будет возрастать. Мы ожидаем, что в ближайшее время появятся новые формы смотрения, связанные и с контентом, и с технологией, и с организацией самого просмотра. Модель доминирования кинотеатров в торговых центрах, наверное, будет заменяться. Одно из направлений связано с развитием концепции "кинотеатр у дома", этаких дворовых районных кинотеатров, когда зрители смогут в своем дворе своей компанией вместе посмотреть кино», - добавил он.