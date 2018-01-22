Кинопродюсер: Российское кино будет популярным и без вмешательства властей

Рауф Атамалибеков в эфире НСН предсказал рост популярности российского кино.

Около 55 млн зрителей посмотрели российские картины в кинотеатрах в минувшем году, что на 19,5 млн зрителей больше, чем в 2016 году. Сборы отечественных фильмов за 2017 год составили 13 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, поступившую от Фонда кино.



Продюсер, генеральный директор и один из основателей кинокомпании United Multimedia Projects Рауф Атамалибеков в эфире НСН выразил уверенность, что секрет успеха российских фильмов заключается не только в помощи административного ресурса.

«Сборы выросли только на успешные отечественные фильмы. И «Последний богатырь», и «Движение вверх» - действительно хорошие, успешные проекты, которые нашли отклик у зрителей. Кроме того, сработал административный ресурс, постарались раздвинуть премьеры зарубежных фильмов для того, чтобы наше кино имело более выгодные условия. Однако это просто добавило дополнительный бонус. Наши фильмы справились бы и без этого», - рассказал кинопродюсер.

Он также заметил, что россияне в принципе стали чаще посещать кинотеатры за прошедший год.

«Успешное кино всегда подталкивает зрителя в кинотеатр. Самое главное, чтобы сейчас не было провальных российских фильмов, которые снова отпугнут зрителя», - подчеркнул Атамалибеков.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась главе правительства Дмитрию Медведеву на произвол министерства культуры, которое неожиданно решило перенести даты выхода британского фильма-сказки «Приключения Паддингтона-2» с 18 января на 1 февраля и американской фантастической ленты «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» с 25 января на 1 февраля. Кинопрокатчики посчитали это вмешательством в их хозяйственную деятельность. Позже стало известно, что решение по второму фильму отменено, и он все-таки выйдет 25 января.