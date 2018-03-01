Кинокритик: Российское кино спасают хорроры и кинокомиксы

Мария Вогт в эфире НСН объяснила, почему российское кино переживает пик популярности за рубежом.

В 2017 г. российские фильмы за границей посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Это первая совокупная статистика зарубежной кассы отечественного кино. Прежде аналитические компании и профильные СМИ публиковали данные о сборах отдельных картин за рубежом или в отдельных странах.

Главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» кинокритик Мария Вогт в эфире НСН заявила, что международный показатель продаж российского кино сейчас находится на пике.

«Согласно нашим данным, уточненным у непосредственно сэйл-агентов, то есть у продавцов российского контента за рубеж, доля от сборов в России составила 18%. Это очень хороший показатель. Рост международных продаж активно пошел как раз с 2015 года. Во-первых, после изменения курса валют одни и те же суммы начали иметь другую ценность. Во-вторых, благодаря политике фонда кино и в целом государственной поддержке у нас стали появляться более разнообразные по жанру картины. Раньше все-таки ориентация была только на локальный рынок, и для минимизации рисков продюсеры производили в первую очередь комедии, драмы и военное кино, которое у нас всегда было сильным. Эти жанры сложно конвертируются на международных рынках, их трудно продавать. А как раз с 2015 года у нас стали появляться свои хорроры, фантастика и фэнтэзи, у нас появился даже свой кинокомикс, а это именно те жанры, которые хорошо продаются на международных территориях», - отметила она.

Внимание иностранного зрителя пытается привлечь практически каждая вторая картина из России, по данным Фонда кино и «Бюллетеня кинопрокатчика»: в 2017 г. российские кинотеатры показали 130 отечественных фильмов, иностранные кинотеатры – 62. В 2017 г. международные сборы российского кино уменьшились в сравнении с 2016 г. ($47,8 млн), а аудитория выросла (в 2016 г. – 9,3 млн зрителей).