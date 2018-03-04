Шансы на «Оскар» - есть. Кинокритики оценили «Нелюбовь» Звягинцева

РИА Новости

Кирилл Разлогов и Виктор Матизен в эфире НСН оценили соперников Звягинцева по «Оскару» и признали, что у российской картины есть все шансы на премию.

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анжелесе пройдет вручение 90-й кинопремии «Оскар». Россию на ней будет представлять фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Картина номинирована как «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкурентами Звягинцева в этой номинации является картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Также посоперничают с российской лентой фильм ливанского режиссера Зиада Дуэйри «Оскорбление», венгерская картина «О теле и душе» и «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что соперники у российской картины очень сильные, но шансы на «Оскар» у Звягинцева есть.

«В последних прогнозах по этому разделу российский фильм даже не упоминается, но зависит от того кто пишет и как пишет. Так что шансы на «Оскар» у Звягинцева есть. Главный его соперник – картина Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», повествующая о смене пола, а также фильм ливанского режиссера Зиада Дуэри «Оскорбление», рассказывающий о ближневосточном кризисе. Эти картины пока считаются главными фаворитами», - отметил собеседник агентства.

Кинокритик Виктор Матизен с коллегой согласился. Он считает, что вторая подряд номинация Звягинцева на «Оскар» - уже само по себе является огромным достижением.

«Это такое признание, что даже статуэтку уже можно не давать, - заявил Матизен в эфире НСН. - У картины сильные конкуренты, но если Звягинцев победил во Франции – это хороший знак. Французы абы какому иностранцу ничего не дадут. Однако он получил «Сезара». Я расцениваю шансы как неплохие, но не стопроцентные», – заявил кинокритик.

По мнению Матизена, «Нелюбовь» - это самый серьезный фильм из всех представленных в номинации. Есть картины, сделанные более оригинально и более неожиданно, но «Нелюбовь» выигрывает у них даже по названию.

«Если посмотреть немного шире и связать с тем, как воспринимается Россия в мире, совершенно очевидно, что «Нелюбовь» - это про нас. Карина как бы вскрывает то, чем охвачена Россия – нелюбовью к западному миру, а западным мир – нелюбовью к России. Это может сыграть на пользу картине», - уверен кинокритик.

Напомним, «Нелюбовь» рассказывает о супружеской паре в состоянии развода, от которой сбегает ребенок. Накануне лента была удостоена французской кинопремии «Сезар».



Добавим, что Андрея Звягинцев в категории «Лучший фильм на иностранном языке» является единственным режиссером, номинированным на «Оскар» во второй раз. В 2015 году за статуэтку боролся его «Левиафан», однако жюри присудило премию фильму «Ида» польского режиссера Павла Павликовского.