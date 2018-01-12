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Культура

Кинокритики назвали Гильермо дель Торо лучшим режиссером 2017 года

12 Января 2018 в 08:14

Кинокритики назвали Гильермо дель Торо лучшим режиссером 2017 года, а снятую им ленту «Форма воды» - лучшей картиной. Церемония награждения состоялась накануне в Лос-Анжелесе.  Лучшей комедией назвали фильм «Любовь — болезнь», лучшей кинолентой на иностранном языке - немецкую драму «На пределе». 

Лучшим мультфильмом признали «Тайну Коко», отмечает RT. Добавим, что выбор кинокритиков практически совпал с мнением киножурналистов со всего мира, на мнение которых опирались при вручении «Золотого глобуса». 

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