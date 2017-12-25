Кинокритик: «Звёздные войны» убил Дисней

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Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, почему для него история с легендарной киносагой закончилась.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» потерял лидерство в российском прокате. Как сообщает Kinobusiness.com, в течение второй недели проката лента заработала 129,5 миллионов рублей и оказалась лишь на третьей строчке. Новым лидером кинопроката в России и СНГ стал фильм «Джуманджи: Зов джунглей» с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком. По предварительной информации, за прошедший уикенд картина заработала 292,2 миллиона рублей. На второй строчке расположился ещё один дебютант проката – отечественный фильм «Елки новые», которому удалось собрать 184,5 миллиона.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что смена лидера в российском кинопрокате была предсказуема.

«То, что я сейчас скажу – это моё субъективное мнение. Я считаю, что компания Walt Disney полностью убила "Звёздные войны", после того, как Джордж Лукас продал "Lucasfilm". Для меня последний фильм – самый скучный из всей серии. Люди просто уходили – он адски длинный, адски затянутый. Феминизм в этой картине просто выпячивается, и смотреть на это невозможно. Героев славных нет. Парень, который играет "главного плохого" в подмётки не годится Дарту Вейдеру. Для меня "Звёздные войны" закончились. Кстати, ещё на предыдущей картине. Меня уговорили пойти посмотреть эту. От саги остались только "Lucasfilm" и музыка на начальных титрах Джона Уильямса», - отметил собеседник НСН.

Давид Шнейдеров признался, что фильм «Джуманджи: Зов джунглей» он ещё не смотрел.

«Но первая часть – это смешная, дивно сделанная картина для настоящего семейного просмотра. Новые "Звёздные войны" и мальчикам смотреть скучно, а девочкам вообще невозможно. А "Джуманджи" - реальная картина для семейного просмотра, на которую могут прийти не только мама с папой и пара детей, но даже бабушка и дедушка. Поэтому я вообще не удивлён тому, что она вырвалась на первое место в прокате. А новой части "Звёздных войн" просто повезло. В это время в российском прокате больше ничего конкурентоспособного не шло. Как только появились "Ёлки" и "Джуманджи" они сразу "скатились"», - заключил кинокритик.

Добавим, в североамериканском прокате фильму «Звездные войны: Последние джедаи» всё же удалось сохранить лидерство. В течение минувших выходных картина собрала еще 68,4 миллиона долларов - совокупные кассовые сборы ленты достигли 745 миллионов долларов.