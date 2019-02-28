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Культура

Кинокритик: успех фильма Кирилла Серебренникова не связан с арестом

28 Февраля 2019 в 17:11
Кинокритик: успех фильма Кирилла Серебренникова не связан с арестом
Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков в эфире НСН объяснил успех фильма «Лето» на кинопремии «Ника».

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова стал лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника», в то время как сам режиссер находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Картина представлена в 12 номинациях из 16 и претендует на главные награды премии.

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в беседе с НСН отметил, что лента Серебренникова заслуживает наград от академии кинематографических искусств «Ника».

«Независимо от судебных перипетий фильм «Лето» заслуживает уважения. Эта картина была в конкурсе Каннского фестиваля, а туда слабых не берут. У «Лета» был очень высокий рейтинг среди международной критики на Каннском фестивале, высоко его оценивает и отечественная критика. Так, фильм Серебренникова получил приз за режиссуру на «Белом слоне». Мне кажется, это позор «Золотого Орла», который его не заметил», - отметил Павлючик.

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Конкуренцию на премии «Ника» картине «Лето» составят: работа Алексея Федорченко «Война Анны», «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Довлатов» Алексея Германа-младшего. По мнению кинокритика, предстоит серьезная творческая борьба.

«Картина будет претендовать именно на главные награды: «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Мне кажется, что главный приз за «Лучший фильм» получит фильм «Война Анны», потому что этой теме Алексей Федорченко придал новое измерение. Такого сюжета в мировом кино еще не было. А вот победа Серебренникова в номинации «Лучшая режиссура» велика. Он снял не такой традиционный биографический фильм о Викторе Цое и его окружении, в нем много выдумки, озорства и музыки. Это остроумная фантазийная работа режиссера, очень свободная», - подчеркнул эксперт.

Среди актеров кинокритик особо отметил работу Ирины Старшенбаум и музыканта Ромы Зверя, который претендует на победу как «открытие года». Вручение 32-й премии «Ника» состоится в Москве 30 марта.

Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему инкриминируют хищение 133 миллионов рублей Минкульта, которые были выделены на проект «Платформа». На допросе режиссер вину не признал. По этому делу также проходят глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.
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