Кинокритик: успех фильма Кирилла Серебренникова не связан с арестом

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков в эфире НСН объяснил успех фильма «Лето» на кинопремии «Ника».

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова стал лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника», в то время как сам режиссер находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Картина представлена в 12 номинациях из 16 и претендует на главные награды премии.

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в беседе с НСН отметил, что лента Серебренникова заслуживает наград от академии кинематографических искусств «Ника».

«Независимо от судебных перипетий фильм «Лето» заслуживает уважения. Эта картина была в конкурсе Каннского фестиваля, а туда слабых не берут. У «Лета» был очень высокий рейтинг среди международной критики на Каннском фестивале, высоко его оценивает и отечественная критика. Так, фильм Серебренникова получил приз за режиссуру на «Белом слоне». Мне кажется, это позор «Золотого Орла», который его не заметил», - отметил Павлючик.

Конкуренцию на премии «Ника» картине «Лето» составят: работа Алексея Федорченко «Война Анны», «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Довлатов» Алексея Германа-младшего. По мнению кинокритика, предстоит серьезная творческая борьба.

«Картина будет претендовать именно на главные награды: «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Мне кажется, что главный приз за «Лучший фильм» получит фильм «Война Анны», потому что этой теме Алексей Федорченко придал новое измерение. Такого сюжета в мировом кино еще не было. А вот победа Серебренникова в номинации «Лучшая режиссура» велика. Он снял не такой традиционный биографический фильм о Викторе Цое и его окружении, в нем много выдумки, озорства и музыки. Это остроумная фантазийная работа режиссера, очень свободная», - подчеркнул эксперт.

Среди актеров кинокритик особо отметил работу Ирины Старшенбаум и музыканта Ромы Зверя, который претендует на победу как «открытие года». Вручение 32-й премии «Ника» состоится в Москве 30 марта.