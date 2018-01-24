Кинокритик: Сатира на Сталина в кино была еще во времена перестройки



В эфире НСН Леонид Павлючик выступил против запрета британской комедии «Смерть Сталина» в России.



Министерство культуры накануне, 23 января, отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». В фильме нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России.



Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик в эфире НСН отметил, что изображать глав государств в произведениях искусства с комедийной стороны – это нормально.

«Конечно, можно подавать любых правителей с комедийной стороны. Этому огромное количество примеров в мировом и отечественном искусстве. Достаточно вспомнить, что во времена перестройки был абсолютно сатирический фильм «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» Юрия Кара, где Сталин и его обслуга изображались в абсолютно сатирическом ключе. Тогда были другие общественные настроения и никого это не шокировало. Сегодня очень много желающих обижаться на то, как изображаются те или иные исторические деятели, но художник свободен в своем восприятии действительности. Есть статья Конституции РФ, которая запрещает цензуру произведения до первого публичного показа. После этого оскорблённые граждане могут подавать в суд. Еще не было ни одного публичного показа. То, что происходят сейчас попытки запретить фильм до выхода в прокат, по-моему, это вопиющее беззаконие», - считает кинокритик.

Британский фильм должен был выйти в прокат в России 25 января, сообщает «Русская Планета». Мировая премьера сатирической комедии Армандо Яннуччи прошла в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.

Ранее глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков подчеркнул, что картина оскорбляет национальные чувства россиян, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».