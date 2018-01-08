Кинокритик рассказал о лучших фильмах «Золотого глобуса-2018»

Кирилл Разлогов рассказал в эфире НСН, какие фильмы из представленных на 75-й церемонии «Золотого глобуса», стоит посмотреть.

Картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны признана триумфатором 75-й премии «Золотой глобус». Фильм заявлялся в шести номинациях основного конкурса, и получил награду в четырех из них.

Лента о женщине, которая добивается расследования гибели своей дочери, признана лучшим драматическим фильмом года, а также получила приз за лучший сценарий. Исполнительнице главной роли Фрэнсис МакДорманд вручили «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль, а актёру Сэму Рокуэллу - за лучшую второстепенную драматическую роль.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, что этот фильм с самого начала считался одним из фаворитов премии. Поэтому эксперт не удивился, когда картина МакДоны обошла по числу наград победителя Венецианского фестиваля – ленту Гильермо дель Торо «Форма воды».

«Преимущество этого фильма в том, что он глубоко американский и принадлежит к американской культуре, традициям. В то время как картина дель Торо - транснациональная, не связанная ни с какой конкретной культурой. Возможно свою роль сыграл какой-то голод по американской проблематике. Актерская работа там была признана выдающейся. Эта картина очень заметная, она сразу была среди фаворитов», - рассказал собеседник агентства.

В России прокат картины начнется с 1 февраля. Но вот будут ли «билборды» иметь успех у зрителя, Розлогов сказать затруднился.

«Голливудская критика поддерживает не те фильмы, которые собирают наибольшее количество зрителей, а те фильмы, которые рассматриваются как произведение искусства, поэтому тут трудно предсказать конкретные результаты проката. Российскому зрителю больше всего понравятся картины, которые претендовали на призы в номинации «Мюзикл» и «Комедия». Они рассчитаны на эмоциональное восприятие», - пояснил кинокритик.

Он также признался, что для себя выделить какой-то отдельный фильм из конкурсной программы «Золотого глобуса-2018» не смог.

«В прошлом году у меня был очевидный фаворит – «Ла-Ла Ленд». В этом году очевидного фаворита нет. Все картины интересны, достойные», - добавил Кирилл Разлогов.

Лучшим в номинации «комедия или мюзикл» признан фильм «Леди Бёрд». Дебютная работа режиссера Греты Гервиг рассказывает о старшекласснице, которая хочет сбежать из дома. В России картина стартует 15 марта.

Добавим, что картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранной языке», но уступила награду немецкой драме «На пределе».